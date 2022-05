Premios Martín Fierro 2022: así fue el look de Susana Giménez y Mirtha Legrand

Susana Giménez y Mirtha Legrand fueron las dos figuras más esperadas de la entrega de los Premios Martín Fierro 2022.

Mirtha Legrand llegó acompañada de su hija Marcela Tinayre con un vestido total red de lentejuelas de Claudio Cosano. "Es un auténtico Cosano", dijo al presentar su impecable outfit.

"Después de dos años es importante que nos reunamos en la pantalla", dijo la gran diva de los almuerzos que está nominada por su programa Almorzando con Mirtha Legrand que fue conducido por su nieta Juana Viale durante los dos años de pandemia.

Además, la acompañaron su nieto y productor Nacho Viale junto a su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Premios Martín Fierro 2022: así fue el look de Susana Giménez

Susana Giménez llegó a la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022 con su particular simpatía e histrionismo. El vestido que lució la gran diva de la televisión es de Jenny Packham. Es un vestido capa que fue inspirado en una de las icónicas películas de 007. La conductora completó su look con joyas a tono.

"Me citaron a las 17.30 para el peinado y el make up", contó Susana Giménez quien será la gran homenajeada de la noche con una misteriosa distinción que no fue revelada.

Susana Giménez y Mirtha Legrand en la mesa de los Premios Martín Fierro 2022.

Susana Giménez fue a la ceremonia acompañada por su hija Mecha Sarrabayrouse y sus nietos Manuel y Lucía.