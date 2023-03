Este domingo 12 de marzo se llevó a cabo la 95° entrega de los Premios Oscars. Es una de las galas más relevantes del año, en donde la Academia eligió a las producciones más destacas del último año.

El Dolby Theatre de Los Ángeles es nuevamente el elegido para oficiar como lugar de entrega de los galardones. La ceremonia la llevó a cabo Jimmy Kimmel, quien en las últimas horas bromeó sobre la posibilidad de violencia en la ceremonia, pero señaló que el cambio de color de la alfombra demuestra la confianza de que no habrá problemas.

PH: Instagram Everything Everywhere All at Once | Michelle Yeoh.

Como Mejor actriz estaban nominadas: Cate Blanchett por 'Tár', Ana de Armas por 'Blonde', Andrea Riseborough por 'To Leslie', Michelle Williams por 'Los Fabelman', Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes.

Finalmente Michelle Yeoh ganó como Mejor Actriz Principal por su papel en "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" o en tu título original, Everything Everywhere All at Once.

Las palabras de Michelle Yeoh en los Premios Oscars

Michelle Yeoh, conocida por su papel en El Tigre y el Dragón (2022) le agradeció a todos los que hicieron parte de Everything Everywhere All at Once.

"Gracias a todos los niños y niñas que se parecen a mí y que están viendo esta noche la ceremonia. Esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que pueden soñar en grande y de que los sueños se hacen realidad. Y damas, no dejen que nadie les diga que ya pasó su momento. Nunca se den por vencidas", fue el discurso de Michelle Yeoh al ganar el Premio Oscars a Mejor Actriz Principal.