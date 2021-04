Preocupa la salud de Gerardo Rozín: \"Me tengo que ocupar seriamente\"

El pasado Domingo, Gerardo Rozín estuvo ausente en la emisión de "Morfi todos a la Peña" y allí, Jésica Cirio explicó que él había sufrido una arritmia cardíaca y que por consejo médico, no estaría al frente del programa. Al saberse eso, se generaron muchas especulaciones sobre la salud del conductor.

Aunque en principio, Rozín elegió hablar en sus redes sociales : "Falté al programa por un tema de salud. No estoy internado ni nada de lo que acabo de leer pero sí me tengo que ocupar seriamente para ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron".

"Tengo el apoyo de mi familia , de Telefe y de todo el mundo. Voy a dedicar estos días a ver qué tengo y cuidarme rápido y recién ahora empiezo el camino para ver cuál es el diagnóstico", agregó. Luego, pidió cautela a sus colegas: "Banco el derecho a informar pero si esperan a que demos las buenas nuevas, mucho mejor. Especialmente porque tengo dos hijos y tengo que andar explicando".

Por su explicación, se deduce que no estará al frente de "La Peña' el próximo domingo aunque espera que a más tardar la semana próxima, ya esté en condiciones de volver.