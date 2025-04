Un fuerte anuncio preocupó a los fanáticos de L-Gante, el pasado miércoles 16 de abril. Luis Perdomo, amigo del cantante, visitó el programa de Mariana Fabianni y contó que el artista se alejaría de la música por un tiempo. Lejos de ser una elección personal, explicó que se trataba de una decisión que se tomó en conjunto, debido a un problema de salud delicado que está pasando. En el vivo, brindó los detalles y cómo continuará la gira que tenía planificada para los siguientes días.

L-Gante

El difícil momento de L-Gante: ¿por qué se alejará de la música?

L-Gante volvió a la música con todo, luego del juicio que lo puso en la mira mediática. Tras la resolución, volvieron las presentaciones en vivo y los nuevos temas. Algunos de ellos los compartió con Wanda Nara, y juntos planificaron una gira de varios días. Sin embargo, todo se detuvo, luego de que se confirmara que estaba pasando por un delicado momento de salud. Según explicó su amigo, Luis Perdomo, en DDM, el 7 de mayo, en Niceto, será el último show de Elián, antes de tomarse un tiempo para ocuparse de sus problemas.

Wanda Nara y L-Gante

“No es un tema solamente de excesos y hay algo que preocupa a toda la familia. Es una junta de cosas, pero ayer, después de la reunión que tuvieron Maxi y Elián, decidieron dar vuelta la página”, explayó el cercano del cantante, que se enteró el día anterior en el cumpleaños de la madre de L-Gante. A pesar de las preguntas, no especificó de qué se trataba el padecimiento, pero aseguró que va a estar a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo. Además, explicó que con tratamiento, relajando, ocupándose y preocupándose se puede superar.

Los seguidores no tardaron en preocuparse y dejarles mensaje de apoyo en sus redes sociales. Si bien Elián está acompañado de su círculo, inclusive Wanda Nara, se siente abrumado por la situación, a pesar de que sabe que era un stop necesario. Finalmente, Luis calmó a todos los fanáticos y contó que aún están en una instancia para que el problema sea tratable. “Lo único que digo y es un mensaje para todos aquellos amigos del campeón o personas que se acercan a L-Gante: no embarren el piso, esto no es joda, se trata de algo serio”, sentenció.

L-Gante, tras la noticia de su problema de salud

Por el momento, L-Gante no se pronunció al respecto. Solamente, en sus historias de Instagram, compartió una foto de él junto al televisor, donde estaban pasando la noticia. Por su parte, Wanda Nara también mantuvo el silencio, si bien se sabe que lo está acompañando más que nunca. La noticia se volvió tendencia en redes sociales, y sus seguidores salieron a bancarlo en comentarios y fotos. Ellos esperan más novedades del cantante, sobre todo para saber cuándo podrá hacer su glorioso regreso en la música.

A.E