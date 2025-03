¿Terminó el romance entre Wanda Nara y L-Gante? En medio del escándalo que protagonizó Mauro Icardi, la relación entre la conductora y el cantante de cumbia 420 parece estar más en duda que nunca. Mientras Wanda enfrenta una batalla legal y emocional con su exmarido, L-Gante rompió el silencio para aclarar cuál es la situación actual entre ambos, aunque sus palabras dejaron más preguntas que respuestas.

Guido Záffora, panelista de DDM (América TV), fue quien reveló detalles de una conversación que mantuvo con Elian Valenzuela. Según el periodista, el artista confirmó que no ha visto a Wanda desde la semana pasada. “Hablé hace un ratito con L-Gante y sorprende con la respuesta porque es la menos esperada de este vínculo entre ellos. Él me confirma que no ve a Wanda desde la semana pasada”, explicó Záffora.

Para respaldar su relato, el periodista mostró un fragmento de la conversación de WhatsApp que mantuvo con el cantante. En el mensaje, el referente del género RKT respondió: “Hola, ¿cómo va? No la pude contactar en estos días”. Cuando Záffora le preguntó directamente si seguían juntos o si se habían separado, la respuesta del artista fue enigmática: “Nada nuevo”.

Las dudas sobre el romance entre Wanda Nara y L-Gante

Esta declaración generó más preguntas que respuestas, especialmente porque Wanda Nara había mencionado en días anteriores que L-Gante la había contactado para saber cómo estaban ella y sus hijas. “Dijo que hablaron, que le preguntó cómo estaban las nenas, cómo estaba ella y que estuvo para contenerla”, recordó una de las panelistas del programa.

Sin embargo, desde que la empresaria y el artista compartieron escenario en un recital, no se los ha visto juntos en público, lo que alimentó los rumores sobre un posible distanciamiento. Además, en los últimos días, el cantante fue vinculado con otra mujer, quien rápidamente salió a los medios para aclarar la naturaleza de su relación con él.

El escándalo con Mauro Icardi

Mientras tanto, la conductora de Bake Off (Telefe) enfrenta un conflicto cada vez más tenso con su exmarido, Mauro Icardi. Recientemente, la conductora presentó una denuncia formal contra el futbolista tras el polémico episodio que protagonizó en el edificio Chateau Libertador, enfrente de Francesca e Isabella, sus dos hijas en común, de 10 y 8 años respectivamente. Este episodio, que incluyó gritos, llantos y la intervención de la policía, marcó un nuevo punto bajo en la relación entre ambos.

En este contexto, la relación entre Wanda Nara y L-Gante parece estar en un segundísimo plano. Aunque el cantante no confirmó una ruptura, su falta de contacto reciente con la conductora en este momento crucial y su respuesta ambigua dejaron más dudas que certezas. Por ahora, el futuro de este romance sigue siendo un misterio, mientras la mediática se enfoca en resolver los conflictos con su exmarido y proteger a sus hijas.