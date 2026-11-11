El presente de Matías, el hermano menos conocido de Juana Viale que dejó de trabajar con su familia y crea su historia más allá del apellido

Matías Viale, a sus 31 años, construyó un recorrido ligado al mundo del entretenimiento, aunque desde un lugar muy diferente al que eligieron sus hermanas, Juana y Manu Viale. Con una carrera desarrollada principalmente detrás de escena, fue consolidando su experiencia en distintas áreas de producción mientras mantenía un perfil reservado y enfocado en nuevos desafíos. Con el paso de los años, tomó decisiones que lo llevaron a explorar otros ámbitos dentro de la industria, lejos del legado familiar.

Perfil bajo y un camino distinto a su familia: La nueva vida de Matías, el hermano menor de Juana Viale

Matías Viale forma parte de una de las familias más conocidas del espectáculo, pero desde hace años transita un camino propio dentro del sector. Su nombre suele aparecer con menor frecuencia que el de sus hermanos, una situación vinculada a las elecciones que marcaron su presente. A sus 31 años, fue construyendo una trayectoria vinculada a la gestión y el desarrollo de contenidos, con una identidad laboral definida.

Matías Viale

Hijo de Ignacio Viale del Carril y Mariana Virasoro, el productor forma parte de una familia ensamblada integrada por Juana, Nacho y Manuela. Aunque comparte el mismo apellido y una historia familiar atravesada por la exposición, siempre mantuvo una presencia mucho más discreta. Esa elección lo convirtió, con el paso de los años, en el integrante menos conocido para el público general, a pesar de su cercanía con la industria.

El vínculo de Matías Viale con los medios comenzó desde un enfoque distinto al de sus hermanas. En lugar de orientarse hacia la actuación o la conducción, se interesó por la producción comercial y el desarrollo de proyectos vinculados a la publicidad y el entretenimiento. Sus primeros pasos profesionales estuvieron relacionados con ese sector y le permitieron adquirir experiencia en áreas de gestión y coordinación, un perfil que mantendría a lo largo de su carrera.

Ignacio, Manu y Matías Viale

En 2016 se incorporó a StoryLab, la productora fundada por su hermano Nacho Viale y responsable de diversos contenidos televisivos. Allí participó en proyectos ligados a las producciones familiares y tuvo una primera experiencia dentro de una estructura directamente vinculada a su apellido. Sin embargo, su paso por la empresa fue relativamente breve. Poco más de un año después tomó la decisión de continuar su desarrollo en otros ámbitos, marcando así un punto de inflexión en su recorrido.

De la producción a nuevos desafíos: El presente de Matías Viale

Tras alejarse de la productora familiar, Matías Viale encontró una nueva oportunidad en Rodeo Entertainment, una compañía dedicada al desarrollo de proyectos relacionados con la música y el cine. Su incorporación se produjo en septiembre de 2017 y, desde entonces, comenzó a desempeñarse en tareas vinculadas a la producción comercial. Ese cambio de rumbo le permitió ampliar su experiencia dentro de una industria diferente, aunque manteniendo su cercanía con el universo artístico.

Matías Viale

Con el tiempo, su trabajo adquirió una mayor responsabilidad dentro de la compañía. Desde comienzos de 2018 pasó a involucrarse directamente en la gestión profesional de Fito Páez. Más adelante sumó funciones ligadas al management del artista, participando en la coordinación de distintos aspectos relacionados con su carrera. De esta manera, construyó un perfil profesional sólido dentro del negocio musical, siempre desde espacios alejados de las cámaras.

En 2024 sumó un nuevo capítulo a su carrera al incorporarse a Bull Media Group, compañía vinculada a la creación y desarrollo de contenidos audiovisuales. Este paso representó una nueva etapa dentro de la trayectoria de Matías Viale que, desde sus inicios, estuvo marcada por la búsqueda de desafíos profesionales propios. Aunque continúa ligado al universo del entretenimiento, su recorrido se fue consolidando lejos de las estructuras familiares con las que comenzó a trabajar años atrás.

Ignacio, Nacho y Matías Viale

Más allá de su amor por la producción, Matías Viale mantiene una pasión que comparte con su padre Ignacio y con su hermano Nacho: las motos. La afición por los viajes los llevó a participar en distintas travesías a lo largo de los años, incluyendo recorridos internacionales organizados junto a grupos de motociclistas y proyectos especialmente dedicados a este tipo de experiencias. Esa actividad se transformó en uno de los puntos de encuentro más fuertes entre ellos.

VDV