Juliana Awada, María Vázquez y Natalia Oreiro imponen las camisas románticas que serán tendencia en 2027

Las pasarelas internacionales y el pulso diario de la moda local coinciden en un punto clave para la próxima temporada. Las camisas y blusas de estética romántica, con cuellos altos, encajes artesanales y volantes delicados, desplazan al minimalismo más estricto y se instalan como el comodín indiscutido del vestidor.

Referentes indiscutidas del estilo nacional como Juliana Awada, María Vázquez y Natalia Oreiro adoptan esta corriente con naturalidad, demostrando que la elegancia clásica recicla códigos del pasado para dialogar con el presente. Lejos de ser un capricho pasajero, la tendencia responde a una búsqueda general de texturas nobles, detalles victorianos y prendas con personalidad propia que funcionan tanto en la rutina urbana como en eventos sofisticados, marcando el pulso de lo que se viene.

Camisas en el desfile de Chloé, Lady Di en los 80, y Dua Lipa

De los archivos victorianos al legado de Lady Di: una reversión moderna

Para entender el peso de esta moldería en el diseño actual, conviene repasar su recorrido histórico y su constante evolución dentro de la industria textil. El concepto de la blusa romántica tiene su origen directamente en la época victoriana y eduardiana, momentos en los cuales los cuellos altos ballenados, los volados y las mangas abullonadas simbolizaban estatus, recato y una cuidada feminidad.

Romina Gaetani con camisa victoriana; y Juliana Awada y Valentina Barbier hacen match con las camisas

Décadas más tarde, la silueta encontró a su mejor embajadora moderna en Lady Di. La princesa Diana transformó las camisas con cuellos subidos y pecheras trabajadas en un sello personal inconfundible, combinándolas con blazers estructurados o faldas midi que hoy inspiran a nuevas generaciones. Las propuestas actuales funcionan como una sofisticada reversión de aquellos clásicos de los años 80 y 90, adaptados con cortes más limpios y tejidos ligeros. El circuito urbano global recupera el espíritu de una prenda que resiste al paso del tiempo gracias a su versatilidad innata y su capacidad de reinventarse constantemente.

El eco en las grandes pasarelas internacionales y las claves de estilo

El fenómeno trasciende las fronteras locales y se consolida con fuerza en los desfiles de las principales capitales de la moda. En las pasarelas internacionales más prestigiosas, las firmas de lujo apuestan de lleno por el regreso de las blusas con voladoss XL, cuellos encamisados rígidos y mangas farol que evocan un romanticismo moderno y audaz. Diseñadores de renombre elevan estas piezas al incorporar tejidos translúcidos y apliques de pedrería. En este recorrido, firmas como Chloé reinterpretan de manera magistral la blusa ligera con transparencias sutiles y bordados al tono, demostrando que la pasarela dicta una estética versátil plenamente apta para la calle.

Nicole Neumann combina la camisa con shorts y chaqueta con volumen mientras que Gege Neumann con pantalones de eco cuero wide leg

A la hora de pensar en cómo combinarlas y cuáles son las claves de estilo, las opciones resultan amplias y divertidas. Las camisas románticas funcionan de maravilla cuando se las contrasta con piezas de carácter opuesto: pantalones de cuero ecológico, jeans rectos con roturas sutiles o shorts sastreros oscuros que restan dramatismo y aportan frescura urbana. Las superposiciones también juegan un papel central; usarlas debajo de chalecos tejidos de punto o corsets estructurados genera profundidad visual en el look diario.

Dolores Barreiro con jeans y chatas; y María Váazquez sorprendió con un diseño con cuello bebé

En cuanto al pelo, la consigna dicta acompañar la riqueza de la prenda con prolijidad sin estridencias para equilibrar el volumen superior. Un recogido tirante con raya al medio, una coleta baja pulida o un semirecogido adornado con un lazo fino de terciopelo —tal como se vio en los desfiles internacionales y en las apuestas de varias famosas— despejan el rostro y permiten que los cuellos ornamentados y los volantes respiren con protagonismo propio.

Zuzu Coudeu elige un diseño con bordados y Brenda Gandini opta por una versión voluminosa debajo de un vestido

De Juliana Awada y María Vázquez a Natalia Oreiro: los mejores looks con camisas románticas

Las figuras del espectáculo y la moda nacional muestran cómo adaptar esta tendencia global a distintos momentos del día y marcan el rumbo en el plano local. Juliana Awada elige camisas blancas de inspiración romántica con pliegues y encajes sutiles, combinadas con pantalones denim, logrando ese equilibrio tan buscado entre lo sofisticado y lo relajado.

Por su parte, María Vázquez se decanta por versiones con cuellos bebé combinándolas con chalecos. En tanto, Natalia Oreiro apuesta por diseños de alto impacto con volantes generosos y cuellos victorianos, ideales para marcar presencia con una impronta teatral y muy chic.

Eva Bargiela apuesta por un diseño con mangas amplias y Natalia Oreiro sorprende con los volados

La consagración de esta silueta confirma que la moda prioriza el diseño con historia frente a las estructuras planas. Juliana Awada, María Vázquez y Natalia Oreiro reafirman desde sus propios espacios que invertir en una blusa romántica es asegurar una pieza atemporal dentro del guardarropa. El 2027 consolida esta moldería como un clásico moderno, listo para reescribir las reglas de la elegancia diaria con gracia, textura y un indiscutible aire de distinción.