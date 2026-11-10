Charo Calamaro, la hija de Julieta Cardinali, reveló que su mamá la ayudó a salir de una relación tóxica: "Había que dar el paso"

Charo Calamaro atraviesa un presente enfocado en nuevos proyectos y en una mirada distinta sobre sus vínculos personales. Al hablar sobre algunas experiencias de los últimos años, la joven destacó la importancia del acompañamiento de su mamá, Julieta Cardinali, y de su entorno más cercano. Luego de salir de una relación tóxica, su sostén resultó clave, sobre todo en un momento de decisiones que hoy recuerda como parte de su crecimiento personal.

El presente de Charo Calamaro, la hija de Julieta Cardinali, marcado por el apoyo de su entorno

Charo Calamaro vive una etapa de cambios personales y profesionales. En una reciente entrevista, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro habló sobre distintos aspectos de su vida, desde su presente sentimental hasta la relación que mantiene con sus padres. Entre los temas que destacó, compartió cómo logró poner fin a un vínculo que, según contó, se había vuelto perjudicial y que marcó una experiencia importante durante su adolescencia.

Charo Calamaro y Julieta Cardinali

Durante una charla con La Nación, la artista explicó que mantuvo una relación que se extendió durante varios años y que estuvo atravesada por interrupciones y reconciliaciones. Con el tiempo, comenzó a notar situaciones que la llevaron a replantearse el vínculo y a considerar la necesidad de tomar una decisión definitiva. Según relató, se trató de un proceso gradual, ya que existía un fuerte componente afectivo y además conocía a esa persona desde muy temprana edad.

En ese contexto, Charo Calamaro destacó el acompañamiento que recibió de las personas más cercanas. Señaló que sus amigas tuvieron un papel importante al ofrecerle otra mirada sobre lo que estaba viviendo, mientras que el trabajo terapéutico también contribuyó a que pudiera comprender mejor la situación. Sin embargo, remarcó especialmente el rol de su madre, Julieta Cardinali, quien estuvo presente durante todo el proceso y la acompañó mientras cerraba esta etapa.

Charo Calamaro y Julieta Cardinali

Por otro lado, la hija de Andrés Calamaro explicó que llegar a esa decisión no fue inmediato, sino el resultado de varias conversaciones y reflexiones. De acuerdo con su propio relato, fue fundamental animarse a dar un paso que postergaba desde hacía tiempo. Una vez tomada la decisión, afirmó sentirse conforme con su postura y aseguró que actualmente disfruta de su soltería, enfocada en sí misma y abierta a nuevas experiencias.

El fuerte vínculo de Charo Calamaro con su mamá, Julieta Cardinali, y las decisiones que la marcaron

Más allá de ese momento personal, Charo Calamaro también habló sobre el vínculo cotidiano que mantiene con Julieta Cardinali. Contó que viven juntas y que comparten una relación basada en el diálogo constante. Según explicó, la convivencia transcurre de la mejor manera y que encuentran espacios para conversar sobre los temas que atraviesan sus rutinas. Esa cercanía, según dejó entrever, fue una de las razones por las que suele apoyarse en su madre al enfrentar distintas situaciones.

Charo Calamaro y Julieta Cardinali

Además, la modelo se refirió a algunos consejos que recibió de la actriz a lo largo de los años y que continúan acompañándola. Entre ellos, destacó una enseñanza relacionada con la forma de afrontar los errores y las decisiones personales. Contó que su madre siempre le transmitió la importancia de avanzar sin quedarse atrapada en sentimientos de culpa y de mantenerse fiel a sus propias convicciones, una idea que forma parte de su presente.

En la entrevista, Charo Calamaro abordó además cómo fue crecer en una familia reconocida públicamente. Reconoció que durante la infancia le resultaba más difícil responder a las referencias constantes sobre el reconocimiento de sus padres, aunque con el tiempo incorporó esa realidad como algo natural. En este sentido, aseguró que considera un elogio que la comparen con su mamá, contó que suelen compartir gustos, intereses.

Charo Calamaro y Julieta Cardinali

Charo Calamaro atravesó una relación en la que el acompañamiento de su entorno tuvo un papel importante. Entre las personas que estuvieron cerca durante ese momento se destacó su mamá, Julieta Cardinali, y su entorno más cercano, quienes la ayudaron a encontrar herramientas para tomar decisiones vinculadas a su vida afectiva. Hoy, la joven se muestra enfocada en una nueva etapa, repleta de proyectos y momentos compartidos.

VDV