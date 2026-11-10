Así fue la fiesta de 15 de Mica Tinelli: sin vestido, un colectivo para 100 invitados y la chacra de su papá como salón

Mucho antes de convertirse en una figura reconocida en el mundo de la moda y los negocios, Micaela Tinelli tuvo una celebración de quince años que reflejó su personalidad. La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino no estaba interesada en organizar una fiesta tradicional, con vestido largo, tiara y todos los protocolos que suelen acompañar este tipo de acontecimientos. Su primera idea era mucho más sencilla: reunirse con sus amigos y pasar un buen momento.

Así fueron los 15 años de Mica Tinelli

Sin embargo, a medida que se acercaba el 30 de agosto de 2003, la propuesta fue tomando otra dimensión. Finalmente, la adolescente tuvo una celebración en Macondo, la chacra que su papá tenía en Baradero, donde recibió a 160 invitados en una noche que combinó música, baile y momentos familiares. Aunque mantuvo algunas de sus preferencias originales, hubo detalles que hicieron de aquel cumpleaños una fiesta especial.

El look informal que eligió Mica Tinelli para sus 15 años

Lejos de los vestidos largos y los accesorios tradicionales, Micaela Tinelli tenía muy claro cómo quería vestirse para la ocasión. Según contó Soledad Aquino en aquel momento, su hija era una chica con mucha personalidad y desde el principio había descartado las opciones más clásicas. Para la celebración eligió una pollera verde agua, que encontró en el local Eslabón de La Horqueta, una musculosa negra que había comprado durante un viaje a Italia con su padre y zapatillas All Stars de gamuza.

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La elección del vestuario también alcanzó al resto de la familia. Candelaria Tinelli llevó un pantalón que el conductor le había traído de Italia y una remera de la galería Bond Street. Por su parte, el conductor eligió un traje. La consigna para los invitados adultos también estuvo en sintonía con el espíritu que buscaba la cumpleañera: vestirse como para ir a un asado, sin demasiadas formalidades.

La chacra de Marcelo Tinelli se convirtió en el salón de la fiesta

La celebración tuvo lugar en Macondo, la propiedad de Marcelo Tinelli en Baradero. Para recibir a los 160 invitados, se instaló una carpa con capacidad para 200 personas, donde se organizaron las mesas con manteles blancos y velas. Un camino de antorchas marcaba el ingreso al lugar, mientras que distintos grupos de árboles fueron iluminados con luces de colores. El granero se transformó en la pista de baile, con 400 luces y una ambientación que incluía telas verdes y fucsias, sillones y una galería de fotografías que recorría distintos momentos de la vida de Micaela Tinelli.

Mica Tinelli bailó el vals con su papá

Los adolescentes llegaron en tres micros que habían partido desde Márquez y Panamericana, con un centenar de amigos de la cumpleañera entre los pasajeros. La comida incluyó un buffet de antipasti, fiambres, ensaladas, frutos de mar y pastas. A la medianoche, compartieron un video preparado por familiares y amigos, en el que Marcelo le dedicó unas emotivas palabras a su hija y la definió como "un milagro de la vida". Soledad Aquino también expresó lo que significaba para ella ser su madre. Aunque Micaela se emocionó hasta las lágrimas, uno de los momentos más esperados llegó después: pese a su resistencia inicial a las tradiciones de los quince años, aceptó bailar el clásico vals con su papá.

La chacra de Marcelo Tinelli se convirtió en el salón de la fiesta

A las cinco de la mañana se sirvieron chocolate y churros, antes de que partiera el último micro. Así terminó una celebración que, aunque tomó dimensiones mucho mayores de las que Micaela Tinelli había imaginado al principio, conservó buena parte de aquello que había pedido desde el comienzo.