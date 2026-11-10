Entramos al vestidor de Georgina Barbarossa: escalera de mano, todo a la vista y ordenado por colores

El orden en las casas de los famosos siempre despierta curiosidad porque muestra una cara distinta de la cotidianidad. En esta oportunidad, Georgina Barbarossa abrió las puertas de su vestidor privado y compartió el resultado de un trabajo de ordenamiento integral en su espacio personal.

Con una estética que prioriza la madera clara, la iluminación puntual y la visibilidad total de cada prenda, el diseño funciona como una guía práctica de arquitectura interior aplicada al guardado. Lejos de los tradicionales placares cerrados con puertas oscuras, este sector de la casa apuesta por la amplitud visual, la optimización de cada rincón y una estructura pensada para encontrar todo de un solo vistazo.

Georgina Barbarossa mostró su vestidor

Georgina Barbarossa: Estanterías abiertas y visibilidad total: la clave de la estructura

La decisión principal del diseño interior del vestidor de Georgina Barbarossa radica en eliminar las puertas de los placares. Todo el perímetro está revestido por módulos de madera clara que llegan casi hasta el techo, generando una sensación de continuidad y calidez. En la sección superior, las estanterías alojan cajas etiquetadas de forma prolija para almacenar elementos fuera de temporada, mientras que los estantes centrales exhiben carteras, calzado y ropa doblada.

El vestidor de Georgina Barbarossa es todo de madera y con todo a la vista

Esta modalidad de vestidor abierto exige disciplina diaria, pero ofrece una ventaja estética innegable: convierte el guardarropa en parte de la decoración del ambiente. Las botas altas, los zapatos de taco y las camperas quedan expuestos como si fuera una tienda de diseño, facilitando la elección del vestuario diario sin necesidad de revolver cajones o abrir puertas pesadas.

El vestidor de Georgina Barbarossa cuenta con cajas etiquetadas

Georgina Barbarossa: El color como sistema de clasificación y los cajones organizados

Una de las postales más llamativas del recorrido de Georgina Barbarossa es la forma en que se distribuyen los buzos, remeras y sweaters. Cada estante exhibe pilas perfectamente niveladas donde los colores mandan. Hay sectores exclusivos para los tonos neutros, bloques de marrones y tierras, y líneas destinadas a los colores vibrantes. Esta selección cromática no responde únicamente a un capricho estético, sino a un criterio visual que agiliza el armado de equipos.

El vestidor de Georgina Barbarossa tiene todo a la vista

En la zona baja, los cajones incorporan divisores internos para ropa interior y accesorios pequeños, donde cada pieza ocupa un lugar delimitado. A su vez, los pañuelos y pañoletas aparecen enrollados en cilindros perfectos dentro de bandejas extraíbles, una técnica clásica de optimización de espacio que evita arrugas y maximiza la capacidad de guardado.

La escalera de mano y los detalles que marcan el ritmo del espacio de Georgina Barbarossa

Para acceder a los estantes más altos y a las barras superiores donde se cuelgan los abrigos más largos, el vestidor incorpora un elemento tan funcional como estético: una escalera de mano metálica y liviana que se desplaza sobre rieles. Este recurso aporta un aire de loft urbano y resuelve el problema clásico de los techos altos sin resignar comodidad.

Georgina Barbarossa y la técnica de ordenar por colores

El sector se completa con un área de tocador que incluye luces de camarín alrededor de los espejos, una bicicleta fija para entrenar en casa y detalles de iluminación cálida que realzan la textura de la madera. El resultado final del vestidor de Georgina Barbarossa demuestra que el orden riguroso y el diseño de interiores pueden convivir en armonía, transformando este sector en uno de los rincones más atractivos de la casa.