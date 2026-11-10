Valeria Mazza mostró el accesorio infaltable para anticipar el verano: “Sobrio, sofisticado y elegante”

Valeria Mazza volvió a demostrar su conocimiento de las tendencias internacionales al presentar una nueva propuesta de anteojos de sol para la temporada. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una producción fotográfica dedicada al modelo Livia, perteneciente a la Colección Sol 2026. El accesorio se distingue por sus proporciones amplias y una silueta que recupera referencias clásicas de la moda, reinterpretadas mediante detalles contemporáneos.

La publicación forma parte de su trabajo dentro de la industria óptica, un sector en el que desarrolla colecciones desde hace casi dos décadas. Para esta presentación, la empresaria eligió un estilismo de sastrería con una paleta de colores neutros, que permitió destacar el diseño de las gafas. La propuesta también se relaciona con una de las corrientes que adquirió protagonismo durante 2026: el regreso de las monturas de gran tamaño.

Cómo son los lentes Livia que Valeria Mazza presentó para el verano 2026

Valeria Mazza eligió el modelo Livia, caracterizado por un armazón oscuro, de contornos redondeados y líneas suavemente geométricas, que cubre buena parte de la zona de los ojos. Su diseño se aleja de las estructuras pequeñas y rectangulares que dominaron temporadas anteriores. La amplitud del frente aporta presencia al rostro, mientras que los bordes curvos suavizan el conjunto.

Valeria Mazza lució los anteojos Livia, con cristales marrones, montura amplia y detalles metalizados en las patillas.

Uno de los detalles más interesantes aparece en los laterales. Las patillas presentan un acabado metalizado y un dibujo de líneas finas que se prolonga desde los extremos del marco, generando un contraste con el volumen frontal. Esta combinación permite incorporar un elemento decorativo sin recurrir a aplicaciones excesivas, mientras que la transición entre ambas partes constituye uno de los rasgos distintivos de la pieza.

Los cristales también desempeñan un papel importante en la estética. La tonalidad marrón, con sectores más oscuros y otros de apariencia ámbar, aporta calidez al diseño y acompaña los matices del armazón. En las fotografías, la combinación permite observar los ojos de la modelo a través de las lentes, especialmente cuando recibe iluminación directa. El resultado es una propuesta que mantiene una apariencia clásica pese a sus proporciones pronunciadas.

La elección se vincula con las tendencias que marcaron las colecciones primavera-verano 2026. Los anteojos oversize, con estructuras de gran tamaño y formas escultóricas, recuperaron protagonismo en la moda internacional. Esta corriente apuesta por accesorios capaces de transformar un conjunto sin necesidad de incorporar demasiados elementos adicionales.

Las referencias también remiten a la moda de las décadas de 1960 y 1970, cuando las gafas amplias se convirtieron en una característica del vestuario de figuras como Jacqueline Kennedy Onassis. Las reinterpretaciones actuales conservan aquella presencia visual, pero incorporan contornos más definidos y terminaciones contemporáneas. En Livia, esa influencia se reconoce en el tamaño del frente, acompañado por una estructura lateral de apariencia más ligera.

La supermodelo argentina apostó por una montura de gran tamaño.

En el mensaje que acompañó la producción, la empresaria describió la pieza con cuatro palabras: "Sobrio. Sofisticado. Elegante. Único." También señaló que estaba inspirada en las últimas tendencias fashionistas e incluyó la consigna "MAGNA, Leyenda de un ícono". La presentación corresponde a la Colección Sol 2026, aunque no especificó materiales, dimensiones exactas ni características técnicas de protección óptica.

El look de Valeria Mazza y cómo incorporar los anteojos Livia a las tendencias de moda

Valeria Mazza acompañó los lentes con una propuesta de sastrería que recupera elementos del vestuario clásico femenino. Eligió un blazer oscuro, de acabado ligeramente satinado, hombros estructurados y solapas pronunciadas, combinado con una blusa beige de cuello alto y una lazada larga en la parte delantera. Las prendas presentan diferentes texturas que aportan contraste sin necesidad de estampados ni detalles excesivos.

La paleta cromática fue fundamental para conseguir una imagen uniforme. Los tonos marrones del accesorio dialogan con la blusa clara y la profundidad del saco, mientras que los detalles metalizados incorporan un punto de luz. La composición se apoya en colores que suelen funcionar bien entre sí y demuestra cómo una pieza de carácter puede integrarse a un conjunto formal sin desplazar el resto de las prendas.

La blusa también responde a una corriente que recuperó protagonismo en las últimas temporadas. Conocida internacionalmente como pussy-bow blouse, la camisa con lazada al cuello permite combinar referencias clásicas con prendas de corte contemporáneo. El tejido de caída suave aporta movimiento y equilibra las líneas más rígidas del blazer, creando una combinación que puede adaptarse tanto a ocasiones formales como a propuestas de uso diario.

Valeria Mazza combinó los lentes de su nueva colección con un blazer de hombros estructurados.

Para completar el estilismo, la modelo llevó el cabello rubio peinado hacia atrás, despejando la frente y las orejas. Los pequeños aros brillantes y el maquillaje de tonalidades naturales acompañaron la elección, sin competir visualmente con el diseño principal. La decisión de prescindir de collares llamativos también permitió mantener el protagonismo de la lazada, que ocupa buena parte de la zona del cuello.

Aunque la producción presenta una alternativa elegante, este tipo de anteojos también puede incorporarse a conjuntos más relajados durante los días cálidos. Una camisa blanca de lino, pantalones amplios o un vestido liso permiten aprovechar su presencia visual sin recargar el vestuario. Las tonalidades neutras facilitan distintas combinaciones, especialmente con prendas beige, chocolate, crudo o verde oliva.

A lo largo de su trayectoria, la empresaria ha vinculado su experiencia en las pasarelas con el desarrollo de productos relacionados con la imagen personal. Esa participación en el universo de los accesorios continúa presente en la actividad de Valeria Mazza, quien ahora incorporó el modelo Livia a su Colección Sol 2026, con una propuesta que mantiene a los anteojos como protagonistas del estilismo.