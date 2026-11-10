Lali Espósito sorprendió con un radical cambio de look: se sumó al flixie, el corte de pelo que será tendencia en 2027

Lali Espósito volvió a sorprender con un rotundo cambio de look. Esta vez, la artista decidió pasar por la peluquería y despedirse de su característica melena para apostar por el flixie, un corte con capas, movimiento y un flequillo descontracturado. El resultado no tardó en llamar la atención de sus seguidores, que pudieron ver la transformación a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Tras su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito se sometió a un rotundo cambio de look.

Lali Espósito apostó por el flixie, el corte de pelo que fue furor en los 90 y vuelve a ser tendencia

A pocos días de su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito dejó atrás su larga melena y apostó por un corte corto con flequillo y mucha textura. Se trata del flixie, una versión renovada del pixie que recupera una de las tendencias capilares de los años 90.

La cantante mostró parte del proceso junto a su estilista y musicalizó el momento con Vivo del Pop, la nueva canción de BOM, el proyecto musical que creó junto a Miranda! y que presentó en las últimas semanas. El cambio llega, además, a más de una semana de haber dado el sí con el conductor de Gelatina, en una etapa personal que también encuentra a la artista con nuevos proyectos musicales.

Lali Espósito se sometió a un radical cambio de look.

El corte que eligió la estrella del pop se inscribe dentro de la tendencia flixie, una combinación de las palabras flick y pixie. Según los estilistas, es una versión más crecida y descontracturada del clásico pixie, que conserva mechones de distintas longitudes y apuesta por las puntas con movimiento, en lugar de una silueta rígida y perfectamente definida.

Aunque hoy vuelve a instalarse entre las tendencias internacionales, no es una propuesta completamente nueva. El flixie recupera una estética muy vinculada a los años 90, cuando los cortes cortos con flequillos desmechados y puntas hacia afuera tuvieron un lugar destacado. Su regreso responde a la búsqueda de estilos con personalidad, que permiten jugar con distintas texturas y aportar movimiento al cabello.

Una de sus principales características es la versatilidad. Puede llevarse con un acabado más prolijo o con una textura despeinada que aporte volumen y un aire informal pero también el corte puede ser una alternativa para quienes tienen el cabello fino, ya que las capas y las distintas texturas ayudan a generar una sensación de mayor volumen.

El flixie conquista a las famosas: los cambios de look de Mónica Antonópulos, Celeste Cid, Úrsula Corberó y Zendaya

La tendencia flixie también comenzó a ganar terreno entre las figuras argentinas e internacionales, que encontraron en los cortes cortos una forma de renovar su imagen. Con distintas interpretaciones, el estilo recupera la estética de los años 90 y combina flequillos, capas y puntas desfiladas para lograr un resultado con movimiento.

Entre quienes apostaron por esta transformación se encuentra Mónica Antonópulos. La actriz dejó atrás su melena castaña, que llevaba a la altura de los hombros, con capas largas y un flequillo abierto, para lucir una versión mucho más corta y descontracturada. Su nuevo corte tiene laterales y nuca despejados, mechones más largos en la parte superior y un flequillo irregular que cae sobre la frente. Las puntas ligeramente despeinadas aportan volumen y movimiento, mientras que el largo de la nuca conserva una silueta que recuerda al mullet. Un cambio de imagen marcado que se acerca a la esencia del flixie y le da protagonismo a sus facciones.

Mónica Antonópulos renovó su imagen con un corte corto, desmechado y de mucha textura.

Celeste Cid también volvió a apostar por el pelo corto, un estilo que la acompañó durante años. Después de una etapa en la que tuvo su melena a la altura de los hombros y luego carré, hace unos meses recuperó ese look con una versión renovada: capas desmechadas, flequillo irregular y volumen en la parte superior, tres características que la acercan a la tendencia flixie.

Celeste Cid recuperó el pelo corto, un estilo que durante años fue parte de su identidad.

Úrsula Corberó también fue una de las referentes de este estilo. Por mucho tiempo, la actriz española llevó un corte corto y desmechado, con flequillo irregular, capas y volumen en la parte superior. Una versión del flixie con una impronta rockera y descontracturada que se convirtió en parte de su identidad estética.

Úrsula Corberó llevó durante varios años un corte corto y desmechado, con una impronta rockera.

Zendaya también se animó a dejar atrás su característica melena larga y oscura para apostar por un corte corto con mucha textura. La actriz lució una versión descontracturada del pixie, con capas irregulares, volumen en la parte superior y un flequillo lateral que enmarca el rostro. Una transformación que se recupera el espíritu de los cortes noventosos.

Zendaya también se animó al pelo corto, con capas irregulares y un flequillo lateral.

El regreso del pelo corto confirma que los cortes con movimiento y personalidad vuelven a ocupar un lugar central entre las tendencias de belleza. Del pixie clásico al flixie, la propuesta permite jugar con diferentes largos, flequillos y texturas para conseguir una imagen renovada sin resignar versatilidad. Con Lali Espósito como una de sus recientes exponentes, esta estética noventosa se perfila como una de las grandes apuestas para el 2027.