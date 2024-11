Wanda Nara, quien tenía pactado un viaje a Tailandia con la marca de joyería Pandora, decidió a último momento cancelar su participación para quedarse en Buenos Aires junto a sus hijos, en medio de su escandaloso divorcio con Mauro Icardi. Fue entonces cuando los responsables de la firma decidieron recurrir a Jimena Barón como su reemplazo, una decisión que no pasó desapercibida para la cantante, quien no dudó en expresar su malestar a través de las redes sociales.

El fastidio de Jimena no se limitó al poco tiempo que tuvo para prepararse para el viaje, sino que pareció tocar una fibra más profunda. Según comentó en sus stories de Instagram, esta no era la primera vez que quedaba en la posición de "segunda opción" frente a Wanda. Todo remonta a su experiencia previa cuando, tras ser convocada para conducir Love is Blind, fue reemplazada a último momento por la empresaria, quien actualmente lleva adelante el programa junto a Darío Barassi.

"Esta es la verdad, los que me conocen sabrán que prefiero ser sincera", comenzó relatando Jimena con tono directo. "Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo: ‘Che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo, medio orejona del tarro’. Matías (su novio) piensa que Wanda se cayó al piso...", agregó, dejando en claro que esta situación no pasó desapercibida en su círculo íntimo.

Además del impacto emocional, Jimena enfrentó otro desafío: cómo prepararse en tiempo récord para un evento que, sin dudas, exige lucir impecable. Con apenas un día de anticipación, la cantante tuvo que armar su valija cumpliendo con las demandas de la marca, que incluyeron "una lista de mil cambios de ropa con coles específicos".

La sinceridad y el humor de Jimena Barón al aceptar reemplazar a Wanda Nara

Con su característico humor, Barón relató en las redes cómo sorteó este obstáculo. "Resolví velozmente con trajecitos de mil colores, pantalones y camisas muy del mundo oversize que siempre te salva, pues no hay que probarse mucho...", explicó. A esto sumó algunos "toques de glamour" con carteras costosas y el compromiso de calzarse tacos para estar a la altura del evento. "Ustedes denle like a todo y digan que estoy linda, fina, regia y que soy la mejor. Gracias", cerró entre risas.

Aunque la situación generó cierta incomodidad, la cantante aprovechó la ocasión para mostrarse auténtica y conectar con sus seguidores, quienes valoraron su honestidad y su capacidad de reírse de sí misma en momentos de presión.