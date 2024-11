Luego del escandaloso video de la China Suárez y Franco Colapinto en Madrid, las redes sociales despertaron múltiples críticas tanto de allegados a los amantes, como también de las celebridades. Entre ellas la exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, rompió el silenció y dio a conocer su postura respecto a la relación que mantiene Eugenia Suárez con el piloto de Williams.

La China Suárez luego de su romance con el ganador del reality de 2022 Marcos Ginocchio, protagonizó un cruce con Julieta. El salteño y Poggio habrían tenido un breve romance luego de salir de la casa hasta que él fue vinculado a la China. En la gala de CARAS, Julieta Poggio rompió el silencio y habló de lo que piensa de la nueva polémica en la que está envuelta Suárez con Franco Colapinto.

La tajante opinión de Juli Poggio sobre el romance entre la China Suárez y Franco Colapinto

En una entrevista con LAM dentro de la gala exclusiva de CARAS, la mediática emitió una filosa respuesta ante la nueva relación de la actriz. Lejos de su leitmotiv #FueraMalasVibras, Poggio protagonizo un tenso momento en el móvil junto con Rodrigo Bar. “No me gusta, (opino) lo que opinan todos. Ese tema no me gusta”, expresó la finalista de Gran Hermano. A pesar de resistirse en principio a dar su opinión al aire, Julieta Poggio fue tajante con sus palabras y habría dado a entender que no estaría conforme con el vínculo.

La mediática carga con un pasado de rivalidad con la China Suárez por el romance de esta con Marcos Ginocchio, ya en mayo de este año sentó las bases y dijo que “no daba” que la actriz subiese fotos junto con el ganador de GH. Esto desató un precedente en la tirante relación entre ambas que aún no obtuvo respuesta por parte de la China.

Sin embargo, la China Suárez de a poco comenzó a intentar defenderse de los ataques. En medio del escándalo por las opiniones de la relación, esta semana inició acciones legales a Martín Cirio por su descargo contra ella. La actriz le envió una carta documento al influencer por sus dichos sobre ella en la red en donde la trató de “Tatiana” por su presunta tendencia a estar con hombres casados.

A pesar de que aún la China Suárez no respondió a Juli Poggio ni por sus dichos con Marcos Ginocchio ni por Franco Colapinto, dejó en claro que no dudará en comenzar acciones en la justicia a quienes la atacan, tal como comenzó a hacer con Martín Cirio.

C.G