¿Qué dijo Billie Eilish sobre su relación con Jesse Rutherford?

A sus 20 años, Billie Eilish habla por primera vez sobre su relación con Jesse Rutherford, quien le lleva 10 años. La cantante está trabajando en su próximo disco junto a su hermano tras haber completado un tour por todo el mundo y ganó un Oscar, pero una de las cosas que más la hace feliz actualmente es su nuevo noviazgo.

La cantante reveló recientemente a Vanity Fair que aprecia mucho el tipo de relación que tiene con el vocalista del grupo The Neighborhood y con quien sale desde hace unos meses.

"Es realmente genial, y estoy muy emocionada y muy feliz por ello". También reflexionó sobre las luchas que enfrentó con su imagen corporal: "He tenido una gran transformación este año con mi estilo de vida fitness. Ha sido un proceso realmente loco, y me siento mejor conmigo misma que nunca", agregó. "Me veo completamente diferente, como nunca antes, lo que me hace sentir orgullosa. Trabajé muy duro en ello".