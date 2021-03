Billie Eilish se despidió del verde y se hizo un espectacular cambió el look

Identificada por lucir el pelo castaño con sus raíces teñidas de verde fosforescente, Billie Eilish impuso sin dudas un estilo único, así como también las prendas "oversize" que suene vestir en premiaciones. Sin embargo, en las últimas horas, la joven estrella de la música optó por un impactante cambio de look.

A través de Instagram, la artista de 19 años decidió mostrar cómo luce ahora su melena y se mostró completamente rubia. "Pellízquenme", acotó junto a la imagen en donde se la vez con el cabello revuelto con un flequillo partido.



A los pocos minutos de subir su publicación, la misma superó el millón de likes y de hecho llegó a casi 12 millones en pocas horas. “La última publicación en Instagram de Billie Eilish superó el millón de me gusta ¡en solo 6 minutos! Es la imagen más rápida de la historia en lograr esto en la plataforma”, señaló en su cuenta de Twitter el presentador de radio y televisión Mike Adam, destacando el logro de la cantante que el domingo pasado se llevó dos Grammys a su casa.

Billie Eilish habló por las redes del síndrome de Tourette

Billie Eilish, que se caracteriza por ponerle sus propias reglas al pop, es seguida por millones de fanáticos. Por eso, una vez que en YouTube se difundieron unos videos en que se podían ver sus tics, fue ella misma quien contó en su cuenta de Instagram que presenta el síndrome de Tourette (ST), una condición que suele detectarse en la segunda infancia y en la adolescencia (ella obtuvo su diagnóstico a los 12 años) y que se caracteriza por tener períodos de exacerbación y de remisión.

"Es algo con lo que he vivido toda mi vida. Todos mis familiares, amigos y personas cercanas saben que lo padezco. No es algo diferente. No hablé sobre ello porque no quería que me etiquetaran, no quería ser algo como 'Billie Eilish, la artista con Tourette' que se presenta en el show de Ellen", confesó en 2020 durante una entrevista con la presentadora Ellen Degeneres.