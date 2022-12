Marcela Tauro opinó sobre Camila Homs

Marcela Tauro coincidió en un evento con Camila Homs y confesó que quedó impactada no solo por la apariencia exterior sino por lo que proyecta su personalidad.

La panelista de “Intrusos” dijo: "La vi ayer en la presentación de la temporada del partido de la Costa y es magnética. Es tan bella que no podés dejar de mirarla. Tiene como un imán", acotó Marcela sobre la ex de Rodrigo De Paul.

En el evento se dieron cita distintas personalidades destacadas y artistas. Marcela Tauro, ya en el programa y antes de dar paso a la nota agregó: "Irradia paz y alegría".

Camila Homs, desde que regresó de Europa tiene una agenda propia y sus seguidores se multiplican en sus redes sociales. Días pasados se manifestó ante las críticas que recibió su ex en el partido debut de la Selección contra Arabia saudita. Ella dijo: “No es fácil estar en su lugar”, todo un guiño para De Paul.

El gesto de Camila Homs hacia Tini Stoessel

Como dijo Tauro, “irradia paz”, y en tal sentido, Camila Homs, tuvo un gesto para con Tini Stoessel, actual novia de Rodrigo De Paul. Ante las acusaciones de si la cantante era mufa, expresó que no estaba de acuerdo con que una persona determine en los resultados de un equipo: "Me parece que no tiene nada que ver, es algo propio del partido, le puede ir bien o le puede ir mal. La gente es mala, la culpan a ella, pobre", respondió en Socios del Espectáculo.