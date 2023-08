Zaira Nara está en el ojo de la tormenta, al igual que el resto de los integrantes de la familia Nara. Y es que cuando se conoció que Wanda Nara estaba atravesando un mal momento de salud, Andrés Nara y Alicia Barbasola se comportaron de una polémica manera y aparecieron en todos los programas posibles para hablar de la salud de la conductora.

Por supuesto que la familia se tomó a mal esta actitud de Andrés Nara. Según contaron, Zaira Nara, complotada con Nora Colosimo, le habría pedido a su padre que deje de sentarse en los programas y que apoye a Wanda Nara en el difícil momento de salud que estaba atravesando.

Zaira Nara

Sin embargo, Andrés Nara demostró que le gusta más la cámara que nada y siguió apareciendo en una larga lista de programas de chimentos para fogonearse por su comienzo en el Bailando 2023. Entonces, Wanda Nara tomó la drástica decisión de aplicarle un bozal legal a su padre.

De todas formas, parece que Andrés Nara y Alicia Barbasola se saldrán con la suya y podrán seguir hablando intimidades de la familia Nara, ya que apelaron el bozal legal. Igualmente, en medio de esta intensa interna, se filtró un audio de Nora Colosimo que le envió a su expareja planteándole que Mauro Icardi estaría siendo violento con Wanda Nara.

"Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir a Argentina a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?", decía Nora Colosimo en el audio.

Zaira y Wanda Nara junto a Nora Colosimo

Ahora, se le consultó a Zaira Nara por este polémico audio y ella salió a defender a Nora Colosimo, su madre.

Qué dijo Zaira Nara sobre el audio filtrado de Nora Colosimo en medio de la interna familiar

Fue en LAM, el programa de Ángel de Brito, que le preguntaron a Zaira Nara por la interna familiar. Por supuesto que la modelo no quiso decir demasiado para respetar a sus familiares y, sobre todo, a Wanda Nara que debe enfocarse en recuperarse. De todas formas, sí se refirió al audio que se filtró de Nora Colosimo.

"No voy a hablar nada de mi familia, me pasa que son temas muy delicados, yo me río porque trato de tomarlo con calma pero a mí me afectan realmente. Son temas que me duelen. Mi mamá es una persona tan buena que ninguna de nosotras dos nos podríamos enojar jamás", comenzó diciendo Zaira Nara.

Luego, intentó bancarla a Nora Colosimo con respecto al audio filtrado. "Yo no sé, imaginate que una madre atraviesa un montón de situaciones y más siendo la madre de dos chicas que trabajan en el ambiente y están tan expuestas, que se dicen tantas cosas, la verdad que me parece que a mí mamá justo hay que permitirle y dejársela pasar", cerró Zaira Nara.

NL.