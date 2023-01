Alejado de los flashes y de los escándalos, Francisco Delgado, ganador de Gran Hermano 2015 comenzó una nueva vida en México hace algunos años.

En pleno momento de fama, supo estar envuelto en varios escándalos. En su momento, salió a la luz que era el padre biológico de Ian, el hijo de Gisela Bernal que en aquel entonces se pensaba que era del productor Ariel Diwan, y luego tuvo a Elena con Barby Silenzi, mientras se encontraba encerrado en la casa de GH. Algunos meses después, se separó también de Silenzi.

Francisco Delgado, ex ganador de Gran Hermano, vive en México

Hace algunos meses, más específicamente en noviembre del 2022, Juan Etchegoyen reveló que si bien Francisco Delgado mantiene contacto con Ian, se ven muy poco. “No hay (contacto), económicamente tampoco. Hoy por hoy, no. Si mi hijo me pide hablar con él, jamás se lo negaría, de la misma manera que cuando se quisieron ver no lo negué tampoco”. Y se refirió al comentario de Francisco hablando bien de Barby Silenzi - con quien el mediático tiene a su otra hija, Elena - como madre. “No sé qué dijo, pero para saber qué tan educado está Ian lo tendría que ver, sino lo ve nunca, ¿cómo va a saber cómo es?”, apuntó, y aseguró que sólo vio al menor tres días de los dos meses que estuvo en la Argentina.

Francisco Delgado en México.

Lo cierto es que, según muestra en sus redes sociales, el hombre ve mucho más a Elena que a Ian. En la actualidad, Delgado se encuentra viviendo en México, lugar en el que se dedica a ser instructor de buceo para un hotel que le ofrece vivienda.

Francisco Delgado junto a Elena e Ian, sus hijos, en Buenos Aires.

En sus redes sociales se muestra como un fanático de los deportes extremos y disfruta de la playa y el sol cada día. Además, se declara como un "amante" del amor libre y de las relaciones abiertas.

Francisco Delgado buceando.

En su momento, Francisco Delgado se quedó con el título de Ganador de Gran Hermano 2015, uno de los GH con menos rating en la historia de dicho reality en Argentina. El ciclo tenía un promedio de 8.1 puntos. Hoy, la casa más famosa del país supera los 20 puntos.