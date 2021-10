En su última aparición en la televisión, Ricky Martín asombró a sus fanáticos por su impactante cambio de rostro. El artista fue muy criticado en redes sociales y generó un revuelo, por lo que en las últimas horas, decidió romper el silencio y contar cuál fue el tratamiento que se hizo en su cara.

¿Qué es el suero de multivitaminas? el tratamiento elegido por Ricky Martín

Mediante historias de Instagram, el cantante boricua decidió mostrar su cara y contar la verdad para combatir los rumores y las críticas. “Mirá, tengo líneas. Si me pongo bótox o si me pongo fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé”, aseguró.

Resulta que la técnica elegida por el artista fue colocarse una mezcla de vitaminas, minerales y aminoácidos. El tratamiento del suero multivitamínico consistente en la administración de sueros específicos que favorecen la curación del organismo a partir de una delicada selección de compuestos. A través del suero se garantiza una mayor absorción por parte de nuestro organismo para aprovechar los efectos, a diferencia de la ingesta oral de algún suplemento vitamínico, ya que el sistema digestivo los metabolíza y reduce la cantidad de vitaminas y nutrientes que ingresan al torrente sanguíneo.

Quienes utilizan el suero multivitamínico aseguran que aumenta la energía, fortalece el sistema inmunológico, mejora la piel, cura la resaca, quema grasa, combate el jet lag y curar una gran cantidad de otras dolencias menores.

"Mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de pu… madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero no hay nada. Los quiero mucho, que estén bien", cerró entre risas Ricky Martin, despejando cualquier tipo de preocupación por parte de sus fanáticos.

Ricky Martin y el problema con el acné en su adolescencia:

En alguna oportunidad, Ricky contó que en su pubertad tuvo muchos problemas con su piel ya que padecía acné. Por este motivo, aprendió a cuidarla.

En su adolescencia, en los 80's, cuando era parte de Menudo, empezó su lucha contra el acné severo que le dejó marcas en la cara y que, con muchos tratamientos cosméticos y trucos de maquillaje, ha podido manejar. De hecho, Ricky Martin gasta unos 10.000 dólares por semana en tratamientos de estética facial y masajes.

Para salvar el cutis, el músico recurre a algunos productos como agua alcalina, almohadillas para los ojos, un humectante antioxidante y cubitos de hielo. Estos últimos los pasa sobre su rostro para estimular la circulación. “Se trata de cuidar de mí mismo. Yo primero, y si cuidas de ti primero, entonces puedes ocuparte del resto”, le dijo a la revista Vogue donde además detalló la dieta vegetariana a la que se pega de manera estricta. También aseguró que no hay nada como una buena sesión de hidratación, un consejo que obtuvo de su madre desde que era niño.

