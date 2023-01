Luz Gaggi, la cantante platense que brilló en La Voz Argentina 2021, continuó en su camino musical después de ser finalista del certamen. A fin del año pasado, Gaggi anunció que firmó contrato con Sony para lanzar su primer disco. "Bueno mi gente poderosa, im so excited de comunicar que arranca una nueva etapa de la mano de Sony Music, me pone re manija los proyectos que tenemos y la salsa que le vamos a meter", contó la cantante en sus redes.

El año pasado, Gaggi lanzó “SED”, la primera canción de su autoría que ya tiene más de 500.000 visualizaciones en YouTube. El videoclip de la canción fue grabado en su ciudad natal, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá.

El posteo con el que Luz Gaggi anunció su contrato con Sony.

En su momento, Gaggi anunció el lanzamiento de su propia música al mercado con un efusivo posteo en Instagram. “Se me llena el cora de felicidad por todo el amor que está recibiendo SED, realmente estoy super agradecida. Después de toda la potencia que fue La Voz me metí al estudio a crear y crear para traerles algo lindo, algo que me gustara y que tuviera la suficiente fuerza con la que quería arrancar”, escribió la finalista de La Voz, que tan solo tenía 19 años cuando se dio a conocer al público masivo.

“Sed” es una balada con influencias del trap y ritmos urbanos. La artista también emprendió varias giras por el país, con presentaciones en ciudades como Mendoza, mientras prepara su primer disco.

Gaggi supo enaamorar al público de la voz, y durante su paso por el reality logró posicionarse como la más escuchada del certamen en Spotify. La cantante recuerda el programa con mucha emoción, especialmente el vínculo con Mau y Ricky Montaner. En una de sus ultimas performance en el programa, Luz deslumbró a todos con su versión de “El Farsante” y el dúo Montaner la elogió.

Luz Gaggi en La Voz Argentina en 2021, año de la pandemia. Lo cual se ve reflejado en su barbijo.

“Mi mayor aprendizaje fue la constancia y dedicación hacia lo que estaba haciendo. Aprendí también que en equipo todo es mucho más lindo y liviano. Y que la confianza en uno mismo es importantísima”, dijo en aquel entonces sobre el certamen en el que terminó posicionándose en segundo lugar. Además, Gaggi estudió dirección y producción audiovisual, además de música y canto.

Claro que no todas han sido luces en su vida: a los 9 años, Luz sufrió epifisiólisis femoral superior, un deslizamiento de la placa de crecimiento dentro del fémur en la articulación de la cadera. Tardó cinco años en recuperarse físicamente de aquel malestar, que la llevó a operaciones y largas rehabilitaciones, tener que usar muletas y silla de ruedas. “Yo soñaba con ser bailarina, pero por el accidente no pude caminar” comentó Luz Gaggi al presentarse en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina.

Pero Luz salió adelante, y un día decidió presentarse en el certamen por consejo de su tía, quien la incentivó a perseguir sus sueños. Habrá que esperar para ver de qué otras maneras la platense logrará sorprender a su público.