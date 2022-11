Qué hace Santi Maratea cuando tiene muchos chats en Whatsapp

El influencer Santi Maratea siempre genera repercusiones tanto por sus dichos, como por sus acciones solidarias. En este caso, revolucionó Twitter con una confesión sobre una costumbre que aplica con sus chat de Whatsapp. Cada vez que llega a las 600 conversaciones sin abrir, ni leer, cambia su número de celular.

"A nadie le importa esto pero tengo una costumbre y es que cuando llego a 600 chats sin leer cambio de número de teléfono y ya está por pasar de nuevo" escribió el influencer en su cuenta la red social del pajarito. Además del texto, compartió una imagen que muestra la cantidad de chats sin leer que tiene. Hasta el momento son 592 conversaciones sin abrir.



El tuit recibió más de 5.000 "me gusta" y más de 140 respuestas. "tengo un chat sin leer hace más de media hora y muero de un ataque de ansiedad"; "Necesito ir 2 horas x dia a tu casa y leerte los mjes mientras vos tomas mates. No sé"; "No te morís de ansiedad por ver si te escribió nose Messi ponele?" son algunas de las cientas respuestas graciosas que Santi maratea recibió.

Otros internautas no lo tomaron como una anécdota graciosa, más bien mostraron un poco de indignación al afirmar que quizás, algunos de esos chats sean de una persona que requiera de una acción solidaria por parte del influencer. "Esta mal porque puede ser importante el msj nosotros ponemos plata para ayudar en tus causas mal", "Lo más absurdo del tema es que probablemente lo contactan 600 personas por semana (para que les dé una mano de la que tanta propaganda desparrama por redes), ignora a 599 y atiende, selectivamente, a 1." son otras de las respuestas que recibió Santi Maratea.