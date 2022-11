Elon Musk adopta medidas polémicas en Twitter

El reciente dueño de Twitter,Elon Musk, afirmó el viernes que restableció cuentas que habían sido censuradas en esta plataforma. Afirmó que las cuentas de Kathy Griffin, Jordan Peterson y el sitio de parodias Babylon Bee fueron reestablecidas. Pero sobre una cuenta en particular, no emitió opinión todavía.

La cuenta de Kathy Griffin había sido suspendida luego de haber cambiado el nombre de usuario por el de Elon Musk. Sobre esto, el flamantedueño de Twitterafirmó que cualquier usuario de esta red social que realice la suplantación de una identidad ajena, sin especificar que es con parodics,se suspenderá definitivamente.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.



Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.



You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.