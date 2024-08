En medio del torbellino que se generó en torno a las declaraciones de Victoria Vanucci en el ciclo La noche perfecta (eltrece) donde rememoró el escandaloso divorcio con Matías Garfunkel, ahora parecieron que la expareja firmó la paz, ya que compartió en sus redes un video donde se encuentra junto a él y sus hijos festejando el cumpleaños del empresario.

Hace algunos días Victoria Vanucci visitó a Sebastián Waintaich en La noche perfecta, donde realizó un pequeño repaso de su vida; en este rememoró los problemas que se desataron en medio de su divorcio con Matías Garfunkel, el padre de sus dos hijos Indiana y Napoleón. En el ciclo, Victoria Vanucci relató: “Fue un momento duro, pasaron un montón de cosas. Siempre vamos a ser familia. Es antiguo llevarse mal. Y eso que me metió en la cárcel…”. De esta forma, recordó el difícil momento bastante angustiada; sabiendo que no fue solo difícil para ella sino para los dos pequeños.

Ya viviendo juntos hace mucho tiempo en Estados Unidos, Victoria Vanucci le pidió el divorcio, por lo que Matías Garfunkel llamó a la policía. “Me mandó a la cárcel porque le había pedido el divorcio y se enojó. Cuando vos llamás por teléfono y decís cualquier cosa, te vienen a buscar y no importa que puedas decir en ese momento”. En ese entonces, fue apresada ya que él había denunciado que ella lo había golpeado.

Días después de esta declaración de la empresaria gastronómica, Matías Garfunkel realizó otra entrevista donde aclaró “Ella me pide el divorcio, yo no sabía que era bipolar. Me empiezo a desesperar. En medio de la desesperación llamó a la policía, ella no había hecho absolutamente nada”. Por lo que los entrevistadores consultaron su esto fue un tema de violencia intrafamiliar.

Aclarando este tema Matías Garfunkel aseguró que “no un tema de violencia con sangre, o situaciones que fuesen justificables llamar a la policía”, pero la realidad es que después de que Victoria Vanucci le pidiera el divorcio, el empresario la zamarrea y ella decide encerrarse en el baño, por lo que en la desesperación el llama al 911 diciendo que la modelo lo golpeo, por lo que la policía al llegar se la lleva detenida a ella.

Luego de la gran polémica de los últimos días, Victoria Vanucci a través de sus redes sociales compartió un divertido momento entre su exmarido, Matías Garfunkel y sus hijos, Napoleón e Indiana por el cumpleaños número 50 del empresario. Para la modelo pareciera que los problemas del divorcio quedaron atrás, sobre todo sabiendo que sus hijos los necesitan bien a pesar de que no sean pareja.

Dejando de lado cada uno de los problemas que acarrean por la separación Victoria Vanucci pensó principalmente en el bien de sus hijos por lo que dejando de lado los rencores se muestra acompañando a Matías Garfunkel en su cumpleaños, celebrado en un espacio natural en el que los presentes disfrutaron de una relajada fogata. Allí se los puede ver a todos conviviendo con armonía.

