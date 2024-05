Victoria Vanucci fue mamá de Jorge Napoleón hace 9 años junto a Matías Garfunkel. La pareja ya tenía a Indiana Garfunkel de dos años. Hoy, la chef e influencer, tras un largo camino de cambios, presenta en exclusiva para Caras a sus pequeños amores.

Victoria Vanucci, Jorge Napoleón Garfunkel e Indiana Garfunkel.

"Me siento mejor que nunca. Libre, independiente. Logré algo que para mí es muy difícil. Yo soy un libro abierto y no tengo problema en reconocer mis errores y trabajar en ellos. De hecho, trabajé durante 9 años en ese error y hoy me gusta la mujer que veo", señala Victoria Vanucci. Y continúa: "Obviamente fue un trayecto duro. Las personas piensan que estas de fiesta cuando estuviste deprimido cuatro años tratando de ver qué diseño de persona queres armar y cómo remediar un error". Y ahí nace “Pachamama”, (su restaurante que acaba de vender) y volver de cero. "De tener todo a no tener nada. Trabajar en una cocina con 30 hombres en Estados Unidos y que mis hijos lo vean era muy importante. Porque no quiero que ellos repitan la historia. Hay una palabra que lo define muy bien que es el nepotismo", agrega.

Victoria Vanucci.

Cuando se separó de Matías Garfunkel, su gran terapia fue la naturaleza. "Siempre voy a estar en deuda. Yo tengo una misión atrás y es dar un buen mensaje. Porque tengo hijos, porque el mundo se está prendiendo fuego", indica la chef. Y agrega: "Desde ir a Tel Aviv y cocinar a soldados, acompañar a madres que tienen hijos secuestrados o desde Pachamama para salvar animales y abejas. Es un mensaje, como el que estoy tratando de dar de que la libertad de la mujer sin necesidad de seguir atada a un hombre".

Victoria Vanucci y Jorge Napoleón Garfunkel.

Luego, Victoria Vanucci señala: "Mis hijos han vendido limonada dentro de Pachamama desde que arranqué. Ellos necesitan saber lo que es salir y trabajar porque sino criamos,perdón por la palabra, estúpidos. Y el ejemplo que quiero darles y dejar una huella es con mi misión. Seguir ayudando al planeta, desde salvar animales, abejas, irme como voluntaria y romperme el lomo".

Victoria Vanucci y Jorge Napoleón Garfunkel

"Napoleón es muy parecido a mí en todo sentido", comienza contando Victoria Vanucci. Y continúa: "Es muy curioso y muy tecnológico. El otro día creó su propio juego y tiene 9 años, es un emprendedor nato. Es muy independiente y le gusta aprender las cosas solo".

Por último, Victoria Vanucci cuenta sobre sus hijos: "También hacen clases de judaísmo dos veces por semana, en el Schule de Bal Harbour.