En las últimas semanas, Tini Stoessel es protagonista de fuertes rumores en la que se asegura que había comenzado un romance con la cantante puertorriqueña, Young Miko. Es que las jóvenes tienen diversas interacciones en las redes sociales. Además, la argentina compartió una imagen muy acaramela con una persona, que se supone que es su colega. Aunque el blanqueo aún no sucedió, ya se muestran juntas y fue en un recital en Rosario.

Las artistas arribaron juntas a la Argentina días atrás, en el marco de la gira de Young Miko. El 27 de octubre se presentó en Rosario y Tini fue capturada al costado del escenario.

El guiño de Young Miko a Tini Stoessel

Por el momento, los rumores son solo eso, rumores. No obstante, las especulaciones indican que es real el romance que viven Tini Stoessel y Young Miko, aunque los fans esperan ansioso un blanqueo de su romance. Es que desde hace unos meses, las redes sociales son testigo de que ambas visitan los mismos lugares lo que generó sospechas sobre su cercanía, luego llegaron las interacciones en Instagram y finalmente una foto que compartió la argentina, en la que serían las protagonistas, en la que se las ve abrazadas.

Pese a no hablar sobre este posible romance, las cantantes no dudan en acompañarse y no se esconden. Esto quedó demostrado el pasado fin de semana, durante la presentación de Young Miko en Rosario. Los asistentes al recital captaron diversos momentos en el que se la puede ver a Tini al costado del escenario, y esos videos se viralizaron en las redes sociales, generando un boom entre sus fans.

Si bien la cantante de "Miénteme" no se mostró abiertamente en el show, no pasó desapercibida. Y sobre todo, no sucedió por el guiño que le lanzó Young Miko. Al momento de cantar Fina, canción que tiene con Bad Bunny, la cantante miró y señaló a la argentina, que estaba a un costado del escenario al momento que cantó: “No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loca”. En ese momento, el público estalló en gritos.

Por su parte, Tini continuó alentando a su colega desde su lugar y se la pudo capturar en diversos momentos cantando cada canción. Lo cierto es que, por el momento, ninguna de las dos compartió contenido en redes sociales sobre los especiales días que viven en la Argentina.