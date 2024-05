Victoria Vanucci habló con Caras sobre la relación con sus hijos, Indiana Garfunkel y Napoleón Garfunkel, de 11 y 9 años respectivamente. Además, la Chef e influencer posó en exclusiva para nuestras cámaras junto a los pequeños que tuvo con su ex, Matías Garfunkel.

"Uno de sus grandes pendientes es que conozcan su patria y orígenes. Hace diez años que nadie ve las caritas de mis hijos y para mí es muy importante que la Argentina pueda conocerlos", señala Victoria Vanucci. Y agrega: "Me emociona porque me ha costado muchísimo. Porque peleé en la justicia de Estados Unidos y se me otorgó algo que es importantísimo. Tienen mi apellido, no son sólo del padre".

"Mis hijos son Vannucci-Garfunkel y quiero que el mundo lo sepa", afirma la influencer. Y continúa: "Mi deseo es que lo absorban desde el ejemplo y vean cómo la luchaste. Yo he llegado a estar demasiado flaca, hasta llorado de cansancio adentro del auto... Desde pasar burlas por no saber hablar completamente el inglés que hoy puedo hablar con fluidez. Entonces me enorgullece poder mostrarle a mi país quienes son mis hijos".

Sobre Indiana Garfunkel, Victoria Vanucci cuenta que ama la naturaleza y es pianista, muy sentimental. "Le gusta estar cosechando conmigo, plantar semillas. Ama los animales y todo lo que es Pachamama", agrega la chef.

Por último, Victoria Vanucci cuenta sobre sus hijos: "También hacen clases de judaísmo dos veces por semana, en el Schule de Bal Harbour. Napo león es muy parecido a mí en todo sentido. Es muy curioso y muy tecnológico. El otro día creó su propio juego y tiene 9 años, es un emprendedor nato. Es muy independiente y le gusta aprender las cosas solo".