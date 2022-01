Quién es el misterioso hombre que besó Juana Viale en Año Nuevo

Juana Viale está de novia hace tiempo con el arquitecto Agustín Goldenhorn. Sin embargo, en el día de hoy publicó una foto en la que se la ve besando a otro hombre. Junto a la imagen, la nieta de Mirtha Legrand escribió: "Así... rodeada de verdadero amor.... nosotros somos mas que dos. Free Soul (Alma libre) Free Woman (Mujer Libre)"

Ante la catarata de signos de pregunta por parte de sus seguidores tratando de saber de quién se trataba, una de sus followers dio la respuesta: "Es su amigo Cesar y es gay". Claro, es que no es la primera vez que la conductora publica una foto junto a este hombre. Por eso, los más fieles seguidores, ya lo conocen.

¿Se casa Juana Viale?

Afortunadamente, la relación entre Juana Viale y su pareja sigue viento en popa. De hecho, días atrás en uno de los programas que condujo, luego de mostrar a cámara el vestido blanco de seda jacquard y organza diseñado por Gino Bogani, disparó un contundente mensaje para su novio. “Miren lo que es esto… una delicadeza. El señor Bogani hace alta costura que se prueba y es detallista, pero él lo terminó hoy. Solamente un genio puede hacer lo que hizo él”, describió.

Fue entonces que aprovechó para tirarle una indirecta a su novio “La colita... la colita del vestido. Un novio para esta novia diría una. Bueno, vamos a ver qué pasa”.

Juana Viale y su novio Agustín Goldenhorn.

Luego, presentó a su abuela y se acercó a ella para compartir la vuelta de la Chiqui a la pantalla chica. En ese contexto, la actriz comenzó a nombrar a todos los presentes en el estudio que se acercaron en este día tan especial para la diva argentina.

"¡Un novio para esta novia! Me vestí de blanco por algo. ¿Si me voy a casar? No sé, no sé", bromeó Juana al aire.

Juana Viale también mencionó a su novio que estaba detrás de cámara. A lo que, inmediatamente, Mirtha acotó: “Ah, lo conozco”. Y siguiéndole el juego, Juanita agregó: “Me vestí de blanco por algo, abu”.