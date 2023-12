Nicole Neumann se está preparando para celebrar la fiesta de su casamiento con Manu Urcera. El matrimonio se casó por civil en la provincia de Neuquén, en una gala a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Nicole Neumann

Ahora, se filtró una foto en la que se la ve a Clara Unterüberbacher, la media hermana desconocida de Nicole, probándose un vestido. Y es que, justamente, la hija del padre de la modelo, será parte de las Damas de Honor en la fiesta. La misma se festejará durante tres días en una estancia de Monte Chico y la fecha pautada es el 8 de diciembre.

Clara es la hija sueca de 21 años del padre de Nicole. Actualmente, vive en el sur del país nórdico, al igual que su padre. Cabe recordar que la familia de la modelo se mudó a Salzburgo, Austria. No obstante, sus padres decidieron cortar su relación cuando Nicole tenía menos de un año de vida y volvió a Argentina junto a su madre Claudia, de quien adoptó el apellido que la catapultó a la fama.

Clara Unterüberbacher

Por qué Nicole Neumann no conocía a Bernd Unterüberbacher, su papá

Bernd Unterüberbacher es el padre biológico de Nicole Neumann. Es un instructor de esquí y empresario austríaco. Nicole lo conoció de grande y en una ocasión muy especial. “El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más”, recordó sobre su infancia.

Nicole Neumann y su papá

“Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mi me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza”, reveló Neumann.

El papá de Nicole Neumann

Sin embargo, luego, tuvo la oportunidad de conocerlo y compartir la vida juntos, aunque sea a la distancia. Mientras sufría violencia por parte de su novio, cuando vivía en Europa, la modelo tomó una importante decisión. “En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, rememoró. “Lo vi salir de la manga del avión y dije: ‘Ese es mi papá'. Lloramos los dos. Había sido una locura. Me preguntaba: ‘¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?’”.

Nicole Neumann y su papá

Nicole Neumann sigue en contacto con él hasta el día de hoy y cuenta: “Supe su lado de la historia, porque hasta entonces solo tenía la versión de mamá respecto de su ausencia. A él le pesaron mucho la frustración y las opiniones cuando se alejó de mí. Había venido de Alemania apostando a una relación que no se dio. La dificultad con el idioma y para conseguir un trabajo lo desalentaron. Era muy joven y toda la culpa recaía en el hombre. Al poco tiempo mamá conoció a Pancho (Conti), padre de mi hermana (Geraldine), y él no creyó conveniente confundirme con una visita anual siendo yo tan chiquita... Nunca tomé partido, pero digamos que cerraron muchas cosas”, concluyó la modelo.

SDM