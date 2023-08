La vida de Fernanda Iglesias dio un giro radical los últimos meses. En marzo, tomó la decisión de mudarse a España junto a su hija mayor, Ema. Llena de entusiasmo, se embarcó en la aventura de empezar de nuevo en las tierras del viejo continente. Sin embargo, en junio, retornó a Argentina debido a momentos angustiantes que vivió al tener a su otro hijo a tantos kilómetros de distancia.

"No es un adiós, es un hasta luego! Nos vamos a vivir la aventura", había escrito la panelista desde el aeropuerto de Ezeiza antes del vuelo, sin imaginar los desafíos que le esperaban.

Aunque su hija prolongó su estancia en Málaga por un tiempo más, tras el retorno de su madre, siguió sus pasos y regresó a casa. Ahora, madre e hija volvieron a Buenos Aires y se reencontraron con su familia y amigos.

Fernanda y su hija antes de partir

"Mi héroa en este lío. Ema me siguió a España sin saber qué iba a pasar. Lo hizo porque sabía que yo no quería venir sola. Dejó todo en Buenos Aires: a sus amigos, a su papá y a sus tres hermanitos. También una materia previa del secundario: Química. Acá se puso a estudiar y ayer la aprobó a distancia. 'Terminé el colegio, má', me dijo por Whatsapp. Felicitaciones hija, ya no te ata nada, sos del mundo. Empieza tu vida. Disfrutala", le escribió Fernanda a su hija en un posteo vía Instagram.

El deseo de Ema Rovner de debutar en la pantalla chica

Ema Rovner tiene 18 años y según la propia angelita Fernanda Iglesias, se dedica a sus estudios. También empezó su experiencia laboral y se encuentra trabajando como moza en un café con temática de gatos, lugar en el que la propia panelista está involucrada.

Su presencia en redes sociales es discreta; aunque mantiene un perfil de Instagram público, solo posteó 12 publicaciones en su feed y suma 2129 seguidores.

Ema Rovner

Según su propia cuenta de Instagram, Ema se autodenomina como música y cita la frase "A film by Sofia Coppola" en su biografía. A través de sus Historias, comparte imágenes y videos de sus recorridos turísticos por museos y lugares llenos de arte. También comparte momentos de sus salidas nocturnas con amigas para bailar.

La noticia surgió este lunes durante el programa de Ángel de Brito. Tras escuchar un segmento con Santiago del Moro, quien adelantó detalles sobre el próximo lanzamiento de la nueva temporada de Gran Hermano en Telefe, Fernanda confesó: "Mi hija se anotó en el casting".

Ema Rovner se anotó en el casting de GH

Esta revelación generó diversas reacciones en el set, provocando risas. Ángel de Brito, entre risas, comentó: "Lo que nos faltaba". Entre risas, sus compañeras añadieron con humor: "Dios quiera entre", "Qué lindo sería".

Posteriormente, la panelista afirmó: "Igual ahora mi hija está trabajando y estudiando, no sé si ahora quiere, pero cuando estábamos en España, sí", por lo que la inscripción al reality show habría ocurrido hace varios meses.



SDM