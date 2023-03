Emmanuel Horvilleur espera su primer hijo junto a la bailarina Evangelina Bourbon. La joven, quien está pronta a ser mamá, logró enamorar al ex “Illya Kuryaki and the Valderramas” hace años, y ambos anunciaron la feliz noticia de un forma particular:

Durante el Mundial de Qatar 2022, en medio de los festejos por haber salido campeones, ambos artistas se fotografiaron luciendo la camiseta argentina con la fiesta popular de fondo. Sin embargo, hubo un detalle: ella mostraba una abultada panza de embarazada y él una enorme sonrisa.

El anuncio de Evangelina Bourbon y Emmanuel Horvilleur que confirmó su dulce espera.

“Pancita Argentina”, escribió Horvilleur en la publicación, que no tardó en recibir miles de likes y comentarios de fans y colegas, entre los que se destacaron Griselda Siciliani, Juanes, Dante Spinetta, Migue Granados, Hilda Lizarazu, Juana Repetto, Calu Rivero e incluso el comentario de Celeste Cid, su expareja de Horvilleur y madre de su hijo mayor, André.

La pareja se muestra unida y fogosa desde sus inicios, en 2015, cuando ambos subieron fotos íntimas a redes donde Evangelina se mostraba semidesnudo, luciendo su impactante figura.

Las fotos hot de Evangelina Bourbon.

Cómo se conocieron Evangelina Bourbon y Emmanuel Horvilleur

En el 2014, Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon eran simples compañeros de trabajo. Él continuaba con su dupla con Dante Spinetta y ella era bailarina, cuando sus caminos se cruzaron: la banda la convocó a ella para que coreografiara y bailara en sus shows. En esas horas de trabajo comenzó a surgir la atracción entre ambos y, al poco tiempo, blanquearon su relación.

Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon, padres dentro de muy poco.

En el 2016 decidieron separarse misteriosamente. Nunca trascendió el verdadero motivo. Tras esto, Horvilleur editó el álbum L.H.O.N. junto a Dante Spinetta y continuó creciendo como solista, mientras Bourbon debutó en el Bailando por un sueño en el 2018.

Pero de pronto, en febrero de 2019, ambos compartieron una publicación en las playas de Brasil con el texto “Caminemos”, en el epígrafe del posteo. Tres años después, ya con la pareja consolidada, ambos están esperando el primer hijo de la pareja.