Gran Hermano presentó a todos los participantes de su nueva edición y entre ellos se destaca Isabel Denegri, la jugadora más grande de la casa, pero también una de las que más actitud demostró en su presentación ante las cámaras.

Quién es Isabel Denegri

"Soy una diva anónima, como soy una borracha conocida porque tengo título. No soy la típica 'abuelita'", expresó en primera instancia Isabel Denegri cuando tuvo que contar quién es. La jugadora tiene 65 años, es sommelier e instructora de taekwondo.

Isabel Denegri asumió que no podría tener una relación con un hombre celoso: "Hago lo que quiero y cuando quiero". "Mi mamá me dijo 'nena, querida, sexo vas a tener como quieras, cuando quieras, donde quieras' y por supuesto que le hice caso al pie de la letra. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa", agregó.

Como si eso fuera poco, Isabel aseguró que sus compañeros la van a amar cuando cocine y que entró a Gran Hermano en busca de fama. Considera que este camino empieza acá y termina en calle Corrientes. Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida de Isabel Denegri.

El escrache público del hijo de Isabel Denegri

A través de su cuenta personal de Twitter, Augusto, hijo de Isabel Denegri, compartió una historia que se viralizó en las últimas horas, luego de la entrada de la mujer a la casa de Gran Hermano. Dichos tuits fueron publicados el 13 de septiembre del 2021.

Los tuits de Augusto, el hijo de Isabel Denegri.

En aquel momento, Augusto aseguró que tras la muerte de su padre, Isabel Denegri lo denunció y quiso internarlo en una clínica psiquiátrica, pero que pudo demostrar la falsedad de los hechos, por lo que sus abogados estaban ocupándose del tema.

Los tuits de Augusto, el hijo de Isabel Denegri.

¿El motivo por el cual Isabel Denegri habría querido encerrar a su hijo? Según el relato de Augusto, lo hizo con la intención de quedarse con toda la herencia de su exmarido. Pero eso no es todo, ya que su hijo la acusó también de haber tenido relaciones con su yerno.