La cantante Ángela Leiva estuvo en una relación durante más de dos años con Gabriel Mikelovich, quien era un músico de su banda. Ambos se conocieron durante la pandemia, pero no fue hasta unos meses después que tuvieron su primera cita. Luego de confirmar su romance, estuvieron un largo tiempo juntos hasta comienzos de junio de este año, cuando decidieron ponerle fin a su noviazgo, algo que sorprendió mucho a los fanáticos.

La historia de amor entre los artistas comenzó en abril de 2022. El inicio de esta relación se vio envuelto en una polémica. En ese momento, cuando la cantante reveló públicamente su nuevo romance, simultáneamente se hizo público que el músico esperaba un hijo con su ex pareja. Esta noticia no fue impedimento para continuar con la relación: "Sí, es verdad, él está muy feliz y yo muy feliz por él. Se enteró cuando ya estaba separado de la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas".

Respecto a los motivos de separación, la cantante de cumbia aclaró que la ruptura quedó en buenos términos y actualmente mantiene una relación cordial con su exnovio: "Fue un amor lindo y lo intentamos mucho. La remamos y veníamos hablando mucho de esto hasta que nos separamos". Además, confesó que luego de la difícil decisión Gabriel optó por irse de la banda: "Fue algo que eligió él, no quiso seguir porque no daba. Era incómodo, capaz quería seguir la relación, pero bueno. Se dio así. Es muy buena gente".

Quién es y a qué se dedica Gabriel Mikelovich

Gabiel Mikelovich es un músico de 30 años argentino. Fue parte de la banda de cumbia La Konga, luego se unió al grupo de Ángela Leiva con quien estuvo de novio por más de dos años.

Es un músico muy completo, ya que sabe tocar las congas, la guitarra, el bandoneón y además es cantante. Luego de finalizar su relación con la cantante de cumbia, Gabriel optó por salir de la banda que conformaban juntos y actualmente está sacando canciones como solista.

En agosto de 2022, fue papá de una niña junto con quien en ese momento era su expareja. En ese momento surgieron rumores sobre que la cantante estaba embarazada: "Mi novio acaba de ser papá con su ex. Una bebé hermosa. Todavía no la conocí, pero yo no estoy (embarazada). Por el momento no me da ganas".

