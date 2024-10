El romance habría florecido en la cocina de Bake Off Famosos. No se trata de Andrea del Boca y Mariano Iúdica, quienes tuvieron un fogoso beso en uno de los programas. Ni de la actriz con L-Gante, quienes crearon una romántica escena y tuvieron su momento romántico. Tampoco fue Wanda Nara la que robó el corazón de sus participantes, con su personalidad carismática. A pesar de su abrupta salida, Gastón Edul, el galán del programa, es el que se lleva los reflectores junto a una de sus compañeras.

¿Nuevo romance en Bake Off? Dos participantes fueron vistos muy cercanos en un boliche

Gastón Edul ya había sido vinculado en otras ocasiones con famosas. Durante muchos meses, su relación con Nati Jota se volvió viral por la complicidad que ambos periodistas cargaban. En el streaming de OLGA, eran los protagonistas de diversos cruces románticos y picantes. Sin embargo, la conductora confirmó que se trataba de una broma entre ellos. "Nos llevamos muy bien. Realmente no nos conocemos tanto, solo nos conocemos al aire de joder y de alguna juntada con el equipo y eso. Pero hablamos un poco por mensaje. No sé si me gusta, puede ser", reveló.

Sin embargo, no se trata de Nati Jota, ya que la joven con la que se lo vio es una participante de Bake Off. ¿Ángela Leiva?, consultaron los usuarios. La realidad es que los rumores entre ambos crecieron, días antes de que comenzara el programa. Ambos fueron fotografiados en un boliche, y la posibilidad de romance creció. En el mismo programa, Wanda Nara le consultó a la cantante qué le parecía Gastón, a lo que ella contestó: "Es un galán, obvio. A veces se agranda. Que Edul no me hable todo el día de fútbol porque me aburre". Sin embargo, en conversación con Ángel de Brito afirmó que no había nada entre ellos fuera de una amistad.

Por eso, se trata de una participante que caminó entre las sombras y sorprendió a todos. Gastón Edul y Cande Molfese fueron vistos muy cercanos, en un video captado en un boliche. Un usuario en Instagram compartió en su cuenta oficial el video de ambos charlando casi encima del otro, en una fiesta. Cuando los rumores comenzaron a surgir, Pilar Smith salió y los confirmó en su cuenta de X. "Cande Molfese y Gastón Edul. Mucha pero mucha onda en las grabaciones de Bake Off Famosos. Me gusta la pareja. A Ustedes?".

El video confirmaría también que hay complicidad entre ambos, si bien ellos no se mostraron tan unidos en sus redes sociales. Los usuarios quedaron sorprendidos ante esta revelación, y esperan que los protagonistas se pronuncien. Bake Off Famosos habría sido testigo del romance entre Cande Molfese y Gastón Edul, y sus seguidores los que decretaron la relación.

A.E