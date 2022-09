Quién es la máscara: la nueva apuesta de Telefe debutó con un gran rating

Quién es la máscara, el nuevo big show de Telefe, debutó este lunes a las 22.30 con picos de 19 puntos de rating.

Este nuevo formato tiene como principal figura a Natalia Oreiro y sus prolíficos "investigadores": Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina, La Princesita.

En este primer envío se presentaron famosos bajo los diferentes disfraces quienes cantaron esperando no ser descubiertos por el jurado. Entre los personajes que se presentaron fueron Brillo, el unicornio, y Willy, la tortuga, Olaf, Mamba, entre tantos otros

Los personajes dieron pistas para los investigadores que, a lo largo del programa, debieron elegir entre algunos de ellos para que sigan en el reality. Finalmente, el público presente también eligió quién quería que se quede en el ciclo.

En cada presentación, el picante jurado dio nombres y algunos detalles que hicieron creer que detrás de ese gigantesco disfraz se encontraban famosos como Diego Latorre, Mariano Martínez o Flavio Mendoza.

Quién es la máscara contará con veinticuatro famosos participarán de este desafío, con su voz y actitud preservando su identidad dentro de sofisticados disfraces y procurando no ser descubiertos para continuar en el certamen.

Finalmente, uno de los personajes se descubrió hacia el final del primer programa es el ex tenista Guillermo Coria, quien estaba detrás de Willy, la tortuga.

El nombre original del programa es King of Mask Singer aunque también se hizo conocido como Mystery Music Show y se trata de un programa de canto de Corea del Sur que vio la luz por primera vez el 18 de febrero de 2015 por la MBC.

El programa fue presentado por el locutor surcoreano Kim Sung Joo con introducciones a cargo de Lee Won Joon.

Los looks de Wanda Nara y Natalia Oreiro en Quién es la máscara

En el excelente debut de Quién es la máscara las figuras de la noche también fueron Wanda Nara y Natalia Oreiro.

La esposa de Mauro Icardi lució un mono de Yves Saint Laurent con rosas rojas que acompañó con stilettos del mismo color.

El exclusivo oufit de Wanda Nara para Quién es la máscara.

Natalia Oreiro, por su parte, hizo honor a su título de maestra de ceremonias del reality y deslumbró con un look total pink con un profundo escote y guantes haciendo juego.

El imponente look de Natalia Oreiro para Quién es la máscara.

En el post donde compartió detalles de su look, la conductora compartió un emotivo mensaje. "Con lágrimas en los ojos me fuí alejando.

Viví lo duro que fué dejar todo atrás mi gente y mi barrio. Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña,

dejándolo todo por mis fantasías", expresó Natalia Oreiro previo al debut de Quién es la máscara. "Así me siento hoy, como esa niña que al regresar de la escuela prendía la tele y soñaba con ser parte de ella. Hoy es un día especial para mi... hoy esa niña dice gracias por tanto", continuó.

El imponente look de Natalia Oreiro para Quién es la máscara.