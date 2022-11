Bridgerton: ¿Quién es la nueva pareja de Phoebe Dynevor?

La actriz de 27 años, Phoebe Dynevor, cuya fama tomó auge con el estreno de la exitosa serie Bridgerton, en Netflix, podría estar en una relación con Andrew Garfield, quien también es conocido por interpretar a Spiderman y que salía previamente con la actriz Emma Stone, su ex compañera de elenco.

Este sería el primer romance confirmado de la joven después de la ruptura que tuvo con Pete Davidson en agosto del año pasado.

Según confirma el diario británico The Sun, se dice que los actores tuvieron un flechazo cuando se conocieron en la fiesta con motivo de la conmemoración a los premios GQ Men Of The Year 2022, el pasado 16 de noviembre.

"Andrew y Phoebe conectaron al momento, fue una atracción inmediata. Ya se conocían de algunos encuentros profesionales y tienen mucho en común", aseguró una de las fuentes al mencionado medio británico.

También se los vio irse de la fiesta juntos y según dicen desde el medio británico, acordaron para verse nuevamente. De acuerdo a esta fuente, se comportan como una verdadera pareja.

Por el momento, en las redes sociales de Phoebe Dynevor no se visualiza contenido que la vincula con Andrew Garfield, así como tampoco se ve nada reflejado en el perfil oficial de él.