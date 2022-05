Quién es Lucía Gómez Centurión, la esposa de Darío Barassi

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas: van a ser papás por segunda vez.

La pareja ya tiene a Emilia de casi 3 años y espera otra nena para dentro de cinco meses aproximadamente.

La noticia la confirmó el propio Darío Barassi anoche en LAM y agradeció a Ángel de Brito por haber callado la noticia por tanto tiempo ya que el conductor la sabía desde el principio.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión con Emilia recién nacida.

Lucía Gómez Centurión, la mujer de Darío Barassi y el amor de su vida

En su perfil de Instagram, Lucía Gómez Centurión cuenta que es psicóloga y directora de Aprentia - acompañamiento escolar, "una institución dedica al acompañamiento escolar de niños y adolescentes que tienen dificultades en la escuela por cuestiones pedagógicas y/o emocionales", como indican en sus redes. Según su Linkedin, Lucía Gómez Centurión estudió en la UBA y egresó en 2008.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión comenzaron su relación cuando eran adolescentes e iban al colegio, aunque los inicios no fueron fáciles. "Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: Volví con mi ex”, contó Darío Barassi en una nota a Para Ti.

“Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos. Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón”, agregó sobre sus comienzos.

Luego, Darío Barassi confesó cómo mantienen la pareja tras más de 20 años de amor. "Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mi me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”, contó.

Darío Barassi y Lucía Gómez en su civil.

Lucía Gómez Centurión según Darío Barassi

"La conozco como amiga, como mujer, como madre, como hermana, como hija, como profesional... Y en todos esos roles es humanamente perfecta. La mujer que todo lo puede", escribió Darío Barassi en un posteo de Instagram junto a su esposa.

Lucía Gómez Centurión y Darío Barassi ya llevan siete años de casados, una hija de casi tres y otra en camino. "Dije muchos Si en mi vida, pero ese fue el más fácil, el más acertado, el más sincero, el más convencido. Muy enamorado y esperanzado soñaba una vida ideal con vos. Pero la realidad no es sueño, no es ideal... Es mucho más. Con vos la vida me sorprende para bien siempre. Amo nuestra pareja, nuestra familia y la vida con vos. Sigo pensando en un futuro espectacular juntos... Seguro va a ser superador de lo q pienso, xq vas a estar vos ahí haciendo tu magia", le escribió el conductor a su mujer en redes.