Paola Montes de Oca nació el 3 de noviembre de 1984 en la Habana, Cuba. La mujer de Javier Calamaro, actualmente, tiene 39 años y es mamá de Sacha, la hija que tuvo fruto del amor con el cantante.

Pero, antes de conocer a Javier Calamaro, Paola tuvo una vida signada por el desarraigo. En 1989 huyó con sus padres de Cuba cuando tenía apenas cinco años y, desde ese entonces, la pintora fue una trotamundos. El primer país donde vivieron fue Alemania, en los albores de la caída del Muro de Berlín, entre la nostalgia socialista y la esperanza que vendía el capitalismo.

Después de eso, emigraron por un corto tiempo a México y Estados Unidos hasta que en 1991 se instalaron en España, donde el idioma les facilitó la adaptación.

"Crecí en Madrid y después en Valencia. Siempre dibujé. En mi niñez además de darme herramientas para dibujar, a través de importantes visitas a museos y muchos libros, fui descubriendo el arte universal y su historia, algo que siempre me fascinó... Me quedaron muy marcados los personajes que descubrí en la infancia, como Dalí, Picasso, Da Vinci, Van Gogh y Frida Khalo", contó Paola Montes de Oca en una entrevista para CARAS en el año 2016.

Su historia de amor con Javier Calamaro

En la entrevista con CARAS en el años 2016, Paola Montes de Oca contó cómo fue que conoció a Javier Calamaro, "Mis padres se separaron, terminé los estudios de Diseño Gráfico e Ilustración en España para tener un abanico más amplio de opciones, para tener una mejor salida laboral. Cuando terminé de estudiar, decidí cambiar mi vida. Mi madre se había ido a vivir a Miami y yo a los 24 años me fui a vivir con ella. A los pocos meses conocí a Javier. Trabajaba en el diseño de una marca de ropa independiente en Coconut Groove y allí lo conocí de casualidad".

Luego la cubana agregó, "No sabía que era famoso y ni escuchaba rock. Fue en 2009 y desde ese momento quedamos prendidos por Skype, dormíamos con el Skype encendido. Yo estaba esperando la Green Card americana y decidí irme a pesar de que todavía no me lo habían otorgado. Llevábamos seis meses de relación a la distancia y decidí arriesgar por amor".

Paola se estableció en Buenos Aires, Argentina, en el año 2010. "Al llegar acá y no tener familia, ni amistades, sólo tenerlo a él (Javier Calamaro), fue duro al principio hasta asentarme y sentirme yo. Fueron unos momentos complicados hasta que nos empezamos a adaptar", contó la pintora sobre su llegada al país.

Sobre la relación con Javier Calamaro, Paola abrió su corazón y contó "Con Javier tenemos un amor genuino que se expande. Es un hombre excepcional que me vuelve loca, pero sobre todo es la mejor persona que conozco. Compartimos una inmensa pasión por el arte y la naturaleza. Además de nuestro amor mutuo, amamos aquello a lo que dedicamos nuestra vida siendo un gran equipo a la hora de trabajar persiguiendo nuestros sueños".

Paola Montes de Oca y su relación con el arte y la pintura

Paola, en su momento, había contado cómo tomó forma el arte en su vida. "La pintura siempre fue ese lugar de encuentro conmigo misma y la forma de canalizar emociones. Lo hago desde el lugar del que está en un constante aprendizaje porque así afronto cada paso de la vida. Quien piensa que sabe todo está muerto".

Además agregó que, "En cada obra hay una profunda parte de mí. Aunque sean retratos, es inevitable que quede en ellos la impronta personal y el caudal de sensaciones que se desplegaron al pintarlos. A pesar de que soy muy inquieta y me gusta hacer muchas cosas, la pintura es mi actividad principal y a la que dedico mi vida de lleno. Intento concentrar ahí la mayor parte del tiempo y me impulsó a generar".

A partir del año 2020 la vida para Paola cambia rotundamente con el nacimiento de su hija, Sacha, y esto fue un disparador de nuevas inquietudes. La pintora atraviesa una etapa de total redescubrimiento personal en la que, paralelo a su trabajo, como artista plástica comienza nuevos caminos como la aparición en TV formando parte de la configuración del programa "La Cocina de los Calamaro" todos los domingos por Canal 9 en la TV Pública.

Paola tuvo que compaginar la maternidad con su deseo de estudiar y aprender el manejo de nuevas herramientas. Es por esto que comienza a incursionar en el mundo del tatuaje y la micropigmentación. Todo este recorrido la llevó en convertirse en Cosmetóloga y maquilladora profesional.

Siguiendo esta línea, en el año 2022, la mujer de Javier Calamaro inauguró su "Laboratorio de Arte y Belleza" ubicado en el barrio de Coghlan, en donde realiza diversos tratamientos estéticos. Actualmente, Paola sigue con estos dos emprendimientos y acompaña a su pareja en todos los proyectos que se propone.

