Para Mariano Iúdica la familia lo es todo y siempre es lo primero en su vida. Así lo demuestra en sus redes sociales, donde comparte recuerdos y momentos junto a su mujer, Romina Propato y sus cuatro hijos, Valentina, María Bernarda, Osvaldo y Savador Iúdica.

La familia Iúdica completa

Los hijos del conductor, al día de hoy, son todos mayores de edad y todos tienen una historia linda para contar. Mariano tiene una familia ensamblada hermosa y la comparte con frecuencia en sus redes sociales. Con Romina, su mujer, llevan más de veinte años juntos, con ella tomaron la decisión de adoptar a Osvaldo y, fruto de su amor, nació Salvador. Tanto Valentina como María Bernarda son hijas de Mariano junto a su exmujer, Eugenia Angeli.

Valentina Iúdica, la hija mayor de Mariano Iúdica

Valentina Iúdica es la hija mayor del conductor, el pasado 24 de septiembre cumplió 30 años y está recibida de Psicóloga pero trabaja como productora.

Valentina fue, durante cuatro años, la productora del programa de streaming "Nadie Dice Nada" en Luzu TV. La hija de Mariano Iúdica fue compañera de Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Nati Jota, Nacho Elizalde y Santi Talledo. En julio de este año tomó la decisión de renunciar a este gran proyecto.

Valentina y su papá, Mariano Iúdica

"Son muchos años. Es un proyecto muy lindo e importante para mí. Y bueno, es un año de cambios y me pareció un buen momento para pegar un volantazo", dijo Valentina el día de su último programa en Luzu TV, donde comunicó la decisión de no seguir siendo parte del streaming.

Luego la hija de Mariano Iúdica agregó, "No tengo idea qué voy a hacer. Siempre trabajé en espacios y nunca estuve muy libre así que voy a encontrarme con agujeros y ver qué pasa. Para mí está bueno buscar cosas nuevas y que para el proyecto vengan cosas nuevas", concluyó la productora.

Valentina y Mariano en la presentación de "Bake Off Famosos"

Hace un par de semanas, Valentina acompañó a su papá a la presentación de "Bake Off Famosos", reality donde está participando Mariano. Además, la productora se desempeña como influencer en sus redes sociales y realiza algunas acciones junto a diferentes marcas.

María Bernarda Iúdica, la hija cocinera de Mariano Iúdica

María Bernarda Iúdica es la otra hija de Mariano que tuvo junto a su exmujer, Eugenia Angeli. Ella y Valentina son hermanas por parte de madre y padre. María es cocinera, tiene 28 años y vive en España, Barcelona. En el mes de septiembre mostró en sus redes sociales la vuelta al país.

María Bernarda y Mariano Iúdica

Bernarda escribió: "Desde chica que pienso que tomo malas decisiones... hasta que decidí volver", con un carrusel de imágenes donde muestra sus días en Argentina junto a sus familiares. El año pasado Mariano Iúdica le dedicó unas hermosas palabras el día de su cumpleaños.

Padre e hija, Mariano Iúdica y María Bernarda

"Feliz Cumpleaños Bernardita de mi corazón!!! Hija Hermosa... Talentosa.. laburadora.. cabrona.. impredecible... cariñosa y BEBÉ. Me da orgullo y tranquilidad.. que hayas ido tras tus sueños.. que estés haciendo lo que te gusta... y para lo que te preparaste... aunque te extrañe con el alma... Seguí así buscando, buscando y buscando, que así se llega a la felicidad... Te admiro y te amo mi amor!!!", fueron las palabras de Mariano Iúdica para su hija.

Osvaldo Iúdica, el hijo adoptivo de Mariano Iúdica y Romina Propato

La historia de Osvaldo Iúdica es muy conmovedora. A él lo adoptaron Mariano y Romina cuando tenía 9, casi 10 años; actualmente tiene 26 años. Hace un tiempo, Mariano contó con lujo de detalles la historia de su hijo.

Osvaldo es hijo de Mirtha, la señora que trabajaba en su casa. Tanto Mariano como su esposa, Romina, decidieron hacerse cargo de la crianza del joven: "Ni yo ni Romina tenemos mamá y papá, así que Mirtha un lugar muy estelar", declaró el conductor hace un tiempo.

Mariano Iúdica, Osvaldo, Salvador y Romina disfrutando de una cena

En el año 2013, Mariano Iúdica reveló la historia de Osvaldo: "Tengo un hijo del corazón que es un hijo mío más, se llama Osvaldo. Vive en mi casa desde hace cinco años. Tengo cuatro hijos. Romina, en un gesto de solidaridad, lo trata como un hijo más. Lo vivo con total naturalidad y con mucho amor".

En una entrevista en el programa "Vine por vos", Mariano contó un poco más sobre su vínculo con Osvaldo. "Es lo máximo del amor en crudo. Sin miramientos, sin competencias, sin nada. Es 'Acá estoy, para entregarme y para darme lo que me quieras dar'. Y así vino. El primero que lo llamó 'hermano' fue Salvador, que era muy bebé".

Mariano Iúdica junto a sus hijos, Osvaldo y Salvador

Además contó: "Osvaldo vino a los 9 años a mi casa, casi antes de cumplir 10. Y solo trajo bendiciones a mi casa. Es mucho más grande lo que él hizo en nuestra vida, que lo que nosotros hicimos en la de él. Mil veces más grande. Hizo brotar todo lo que se te ocurra: abundancia de todo, de amor, de familia, de salud, de dinero, todo desde que Osvaldo pisó nuestra casa. Con una generosidad de Romina y de mis hijos enorme... lo de Romina está en otra galaxia".

En ese entonces, en esa entrevista, Mariano Iúdica contó los avances de Osvaldo y su crecimiento, en los diez años desde que se integró a la familia, "Él tiene un respeto y un amor incondicional con sus hermanos que es mi remanso, mi tranquilidad. Es el hermano varón mayor y lo hace notar en como cuida a sus hermanas, a su hermano, la casa, conmigo. Cómo es de atento, a dónde está estudiando, está en la facultad, Recursos Humanos, con buenas notas".

Osvaldo y sus hermanos, Valentina, María Bernarda y Salvador Iúdica

Mariano sumó detalles y ejemplos de superación de su hijo, "Es un chico que llegó y hablaba en guaraní, que le costaba y lo cargaban en el colegio. Y su inserción en el club, sus amigos, el deporte, sus novias, sus salidas, sus canchereadas, viviendo una vida normal en una picadora de carne como es entrar en la casa de un tipo que es famoso, nada que ver".

Salvador Iúdica, el hijo adolescente de Mariano Iúdica

Salvador nació fruto de su amor con Romina Propato. En julio de este año cumplió 18 años y el 20 de septiembre viajó para disfrutar de su viaje de egresados. Salvador está en el último año de secundaria y disfruta de su adolescencia. Tiene, además, una hermosa relación con sus tres hermanos.

Mariano Iúdica y Salvador de niño

El día de su legalidad, Mariano le dedicó unas hermosas y tiernas palabras. "Felilces 18 Salva!! Feliz cumpleaños Coco.. Salva... Salvita.. Salvador María Iúdica. No logro entender en que momento llegaste hasta acá y seas este tipo tan grande y maduro... Sos buen pibe.. tan sensible.. tan apasionado.. y tan cariñoso!! Sos buen hijo.. buen amigo.. buen compañero.. buen primo.. buen sobrino y sobre todo.. buen hermano. Tu nombre lleva todo lo que has generado en esta familia!!! Te amo mi vida!! Feliz cumple para nuestro 'salvador'".

El día que Salvador se fue de viaje de egresados junto a sus papás, Mariano Iúdica y Romina Propato

Los cuatro hijos de Mariano Iúdica son muy importantes en su vida, y demuestran que tienen una hermosa relación, una hermosa hermandad. El conductor, sin dudas, tuvo mucho que ver en el increíble vínculo que tienen sus hijos. Son una familia muy unida y Mariano luchó mucho para que eso fuera y sea así.

C.S.