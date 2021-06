Quién es quién en la vida de Britney Spears 

Luego de años de silencio, Britney Spears pudo pronunciarse ante la corte para hablar sobre la tutela que pesa sobre su vida desde hace 13 años. Mediante una videollamada, la estrella del pop testificó ante una corte de Los Ángeles, y declaró el duro momento que enfrenta desde hace años. “Solo quiero que me devuelvan mi vida”, apuntó la cantante frente a su universo familiar.

La familia de Britney Spears

El principal señalado en la lucha de la cantante es James Parnell Spears, su padre. Es el tutor legal de su hija desde hace trece años y maneja los designios de la vida de Britney, así como su cuantioso patrimonio valorado en unos 60 millones de dólares. Desde hace tiempo, es quien acapara la ira de los fans de la cantante, al ser considerado el principal culpable de la situación por la que atraviesa Britney.

Lynne Spears es la madre de la artista, que apoya a su hija en su lucha por recuperar la libertad. A través de su abogado, Lynne Spears transmitió el pasado fin de semana su seria "preocupación" ante la complicada situación que se está viviendo, deseando con rotundidad que "se atiendan las peticiones" de su hija. Lynne se casó con James Spears en 1975 y fruto de su amor nacieron sus tres hijos, Bryan James (en 1977), Britney Jean (en 1981) y Jamie Lynn (en 1991). La progenitora de Britney Spears es además coautora de dos libros junto a la cantante.

Jamie Lynn, la estrella juvenil de Zoey 101, es la última en apoyar públicamente a Britney. "Estoy orgullosa de ella y solo me preocupa su felicidad", dijo Jamie.

La actriz fue nombrada administradora del fideicomiso de Britney a petición de la propia cantante, algo que de momento no cambia el caso de su tutela legal a cargo de su padre. Jamie sería la responsable de distribuir la fortuna de su hermana a sus hijos en caso de que muriera. Britney confía plenamente en su hermana menor, quien quedó embarazada con sólo 17 años.

El hermano mayor de Britney, Bryan James Spears, es productor de cine y televisión. Tiene 44 años y estuvo casado con Graciella Sánchez, fundadora de One Talent Management. Respecto a la polémica de su hermana, el productor comentó: "Los fans sienten que la están confinando o deteniendo contra su voluntad de alguna manera".

Britney Spears y sus hijos

En medio de la batalla legal que le enfrenta Britney a su padre, la cantante encuentra su mejor apoyo en casa junto a sus hijos, Sean (15) y Jayden (14). La interprete no suele asistir a eventos públicos ni tampoco ser fotografiada a menudo. Respecto a sus hijos, que ya han dado el típico estirón, la cantante se expresó diciendo: "Es una locura cómo vuela el tiempo y muy difícil para cualquier madre verlos crecer tan rápido (…) Tengo mucha suerte porque mis hijos son muy caballeros y amables, asi que algo he debido hacer bien". Si bien, compartía la custodia de ambos con su ex marido Kevin Federline al 50%, un incidente de su hijo mayor con su abuelo, provocó que el bailarín pidiera un cambio en las condiciones en perjuicio de la artista. Desde hace más de un año, Britney pasa menos tiempo con sus hijos.

Kevin Federline y Britney Spears

Kevin Federline es bailarín, rapero, modelo y actor. Comenzó a salir con la cantante tras conocerse en un videoclip de ella. En 2004 se comprometieron luego de tres meses de noviazgo. Ese mismo año, se casaron y tuvieron su primer hijo, Sean Presto. El segundo, Jayden James nació en 2006. Al poco tiempo, Britney Spears le pidió el divorcio a Federline, aduciendo diferencias irreconciliables y pidiendo la custodia física y legal de sus dos hijos. En 2008, el bailarín logró su objetivo de retener la custodia legal y física de los niños.

Sam Asghari y Britney Spears

Sam Asghari, es la actual pareja de la cantante. Es su entrenador personal, con quien mantiene una relación desde 2016. En estos momentos complicados, él es su gran apoyo para luchar por liberarse de la tutela paterna. Asghari es de origen iraní, donde vivió hasta los 12 años, ya que luego se mudó a Los Ángeles. El amante de los deportes, fitnes y modelo, ha trabajado en distintos videoclips. El novio de Britney se refirió a esta situación y comentó: "No tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos". También ha declarado que quiere un futuro 'normal' con Britney Spears, mientras que la cantante ha expresado su gran deseo de casarse y tener otro hijo con él.

