El nombre de Valentina Salezzi se transformó en portada de todos los portales web tras ser señalada como la tercera en discordia entre Mery del Cerro y Meme Bouquet.

La periodista, instagramer y cocinera, que se animó a compartir sus mejores recetas en CARAS Gourmet, salió al cruce de quienes la acusan y dijo tajante en diálogo con Pronto: "¡Es mentira todo lo que se dice! No sé porque inventan esas cosas, de dónde lo sacaron, ni siquiera lo conozco".

¿Quién es Valentina Salezzi?: La supuesta tercera en discordia entre Mery del Cerro y Meme Bouquet

Valentina Salezzi fue una de las primeras instagramers reconocidas de la Argentina. Conduce su propio programa en Rock & Pop y participa de Cucinare, el ciclo de cocina de las medianoches de sábado de El Trece. Apasionada por la moda y la cocina, es la CEO de Rocket Media, una agencia creativa en la que pone todo su expertise en comunicación y redes al servicio de importantes clientes nacionales e internacionales.

Cultora del bajo perfil, en noviembre del año pasado blanqueó su romance con Alejando Ferrand, joven empresario dedicado al Turismo. Si bien no suele compartir fotos con él en Instagram, la relación se encontraría en su mejor momento, por lo que los rumores que la vinculan con el DJ no habrían sembrado discordia en la pareja aunque si malestar de ambos ante la catarata de insultos que recibió la joven en redes.

¿Quién es Valentina Salezzi?: La supuesta tercera en discordia entre Mery del Cerro y Meme Bouquet

Valentina tiene 31 años, es amiga de Melina Lezcano y Cande Mofese; y "madre" de un bulldog llamado Mirtha.

Enfocada en su círculo íntimo y su trabajo, hace oídos sordos a los rumores que la tienen, por estas horas, en boca de todos.

Mery del Cerro desmintió los rumores de infidelidad de Meme Bouquet

Mery del Cerro no suele hablar de su vida privada pero tras las versiones de infidelidad de Meme Bouquet rompió el silencio.

“Las extraño dice. Cansado de gorrearla. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las minas que salieron diciendo que estuviste con ellas en Mar del Plata? Más de una te ha visto, inclusive famosos. Sinvergüenza, no tenés cara”, escribieron varias mujeres en las redes haciendo referencia a supuestas infidelidades del DJ durante la temporada.

A las versiones, Mery reaccionó con una historia en Instagram que dejó más dudas que certezas. “Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos. Que todo pasa por algo. Que lo que sucede conviene. Que no hay mal que por bien no venga. Que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido. Que me da placer y felicidad un día de sol. Que no hay nada más lindo que un abrazo fuerte a alguien que querés mucho”, escribió.

Mery del Cerro desmintió los rumores de infidelidad de Meme Bouquet

Advertida del revuelo que causó su posteo, volvió a las redes para desmentir las versiones de separación y revelar que con Bouquet están mejor que nunca. “Están diciendo cualquier cosa. Yo puse eso anoche por otro motivo. Con Meme estamos bárbaro. Lo extrañamos un montón y él a nosotras. Hablamos todos los días. Si Dios quiere en breve está con nosotras”, aclaró.

Mery del Cerro y Meme Bouquet están en pareja hace once años y son padres de Mila y Cala. Mientras el DJ se encuentra instalado en Estados Unidos por trabajo, la modelo permanece en Argentina por sus compromisos laborales y la crianza de sus hijas.