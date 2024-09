Franco Colapinto comenzó a tener más relevancia, en los medios y las redes sociales, desde su famoso hashtag para conseguir sponsors y correr en la Fórmula 2. En ese entonces, Bizarrap le dio su apoyo y su nombre se encuentra en el casco del piloto. Este hecho quedó viejo después de todo lo que le pasó a Franco en tan poco tiempo.

Franco Colapinto

Colapinto se convirtió en piloto de Fórmula 1 para Williams, el argentino tuvo un debut increíble y su historia en el automovilismo está en ascenso. Lo que mucho no se sabe de Franco, es de su vida privada y la de su familia; el piloto siempre decidió el hermetismo.

La historia de vida de Franco Colapinto

Franco Colapinto nació el 27 de mayo de 2003 en Pilar, Buenos Aires. Desde muy joven tuvo interés y mucha habilidad para el automovilismo. A sus 9 años comenzó a competir en karting y, gracias a su talento, llegó rápidamente a las categorías de monoplazas.

La carrera del piloto argentino

El piloto argentino, en 2020, salió campeón de la Fórmula Renault Eurocup. Esta consagración lo llevó a ser parte de competiciones más importantes como la Fórmula 3. Franco Colapinto se destaca por su velocidad y madurez a pesar de su corta edad. Cuatro años después, el piloto argentino es corredor de la Fórmula 1 y su familia estuvo a su lado desde siempre.

La mamá de Franco Colapinto tuvo un rol importante en la carrera del piloto

A pesar de su popularidad repentina, Franco siempre mantuvo su vida personal en lo privado. Su familia tomó el mismo rumbo y todos estuvieron alejados de los medios. Colapinto, en varias entrevistas, contó el apoyo incondicional de su familia en su carrera.

Franco Colapinto junto a su mamá, Andrea Trofimczuk

Su mamá, Andrea Trofimczuk, tuvo un rol crucial para que su hijo se destaque en el automovilismo. A pesar de que no se sabe mucho de ella, su incondicionalidad para con Franco fue permanente y lo acompañó en cada paso que dio y da, en la actualidad.

Andrea siempre mantuvo un perfil muy bajo en sus redes sociales, pero hubo una foto con su hijo que hizo que se vuelva viral. En la imagen se los puede ver abrazados, emocionados por el desempeño de Franco que lo llevó a clasificar en Azerbaiyán.

La mamá de Franco Colapinto se ganó la vida, antes de que su hijo se hiciera conocido mundialmente, vendiendo ropa por Facebook. La cuenta, donde hacía las publicaciones, sigue vigente y se pueden ver los posteos que realizaba Andrea ofreciendo los productos que vendía.

En esa misma cuenta de Facebook, también, se puede ver fotos de Franco Colapinto desde que era un bebé hasta su adolescencia, pasando por sus inicios en el karting y vacaciones familiares en varios destinos nacionales.

La vida de Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto, en la actualidad

Andrea está separada, hace un tiempo, de Aníbal, el papá de Franco. La madre del piloto argentino supo rehacer su vida y, actualmente, se encuentra en pareja. Y, a pesar de que prefiere dejar su vida en lo privado, cada tanto comparte algunas fotos junto a su actual novio.

Franco Colapinto y Andrea Trofimczuk

En una nota para TN, Andrea habló de cómo fue acompañar a Franco en todo este camino: "Sufrimos todos. Fue un camino muy largo y duro porque es un deporte que tiene momentos gratos, pero los que prevalecen son los oscuros cuando las cosas no salen, no van. La distancia no ayuda".

Franco Colapinto de niño junto a su hermana, Martina, y su mamá

Además, agregó que "Ahí está la siembra de todo el esfuerzo que ha puesto Franco en esta pasión que es su vida. Así lo manifestó a los 14 años cuando decidió irse, para nosotros fue difícil la decisión de dejarlo porque era muy pequeño, pero demostró que tenía todo para estar allá, arreglándosela, creciendo a los golpes".

Franco Colapinto tiene el acompañamiento de su familia para afrontar su carrera deportiva

"Fue construyendo de a poco su camino que acá termina o empieza, no sé. Sabemos que es muy difícil llegar ahí, prácticamente increíble. No caigo y creo que a él le pasa lo mismo", concluyó Andrea sobre la flamante carrera de su hijo, Franco Colapinto.

C.S.