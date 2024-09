El debut de Franco Colapinto a la Fórmula 1 volvió a traer a los argentinos a la competencia internacional más importante del automovilismo. Sin embargo, el corredor quedó en la boca de todos por su actitud divertida y seductora con las periodistas del lugar. Este jueves, se viralizó en redes sociales por un curioso intercambio con Nicki Nicole; pero antes hay una española que es relacionada con Colapinto.

¿Quién es Christine GZ y cuál es su relación con Franco Colapinto?

Durante la previa del Gran Premio de Monza, y solo días de haberse enterado que correría en Williams para la F1, Colapinto se acercó a la prensa europea para realizar una serie de entrevistas rutinarias. Una hermosa joven comenzó a consultarle, cuando el corredor decidió sincerarse.

“Gracias por hacerme una nota, tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá en el parque”, lanzó el argentino. Por su parte, la periodista le admitió que ella también había querido hacerle una nota.

De esta manera, el momento con Christine GZ se viralizó en redes sociales. La reportera de 31 años es, además, piloto. Corrió el Rally Dakar de 2024 en el TC Racing, el equipo cuyo propietario es el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, y actualmente se desempeña como comentarista de F1.

La nacida en Pondicherry, India, es licenciada en Ingeniería de Motorsport en la Birmingham City University. Además, formó parte de competencias de rally y off-road. A partir de 2021, participó en la Extreme E para varios equipos. Luego de quedar en el puesto 13°, en el Rally Dakar, se incorporó a las transmisiones televisivas de DAZN para la Fórmula 1.

Christine GZ le respondió el "chamuyo" a Franco Colapinto

La periodista quedó sorprendida ante el joven de 21 años y su talento arriba del auto. “Su debut fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más. Además, no sé si escucharon la nota con Fernando Alonso que dijo que no sabía que había quedado atrás suyo, si no lo dejaba pasar...”, expresó en una entrevista para La Red.

Sin embargo, cuando fue consultada por la seducción que vivió de parte de Franco Colapinto, Christine GZ no se ocultó y contó la verdad de su relación. “Lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa. Es lindo, yo creo que él lo sabe. Ya saben que en la Fórmula 1 es todo muy estricto, muy serio... y alguien que dice lo que piensa y es muy simpático siempre es bienvenido”, expresó.

