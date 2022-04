Quién fue la especial partera que acompañó a Evaluna en el nacimiento de Índigo

Evaluna Montaner y Camilo fueron padres el pasado 6 de abril y recibieron a Índigo, su primera hija.

A pesar del hermetismo sobre su nacimiento, la pareja mostró a su hija el 9 de abril con una serie de emotivas imágenes de cómo fue el parto. La cantante decidió tener a su bebé en su casa y, al parecer, eligió que el parto sea de manera natural y bajo el agua.

Pero para este especial momento, Evaluna recibió el apoyo de una "doula" muy especial, su mamá. Marlene Rodríguez fue quien asistió a la partera en este momento y, según ella misma confirmó, se preparó para hacerlo mucho antes.

Evaluna Montaner eligió tener parto respetado.

"Me capacité como doula, tomé todo el curso… Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas", contó la esposa de Ricardo Montaner tiempo atrás.

Las imágenes del nacimiento de Índigo.

Después del nacimiento de Índigo, la mamá de Evaluna Montaner compartió su propia experiencia sobre la maternidad.

Marlene Montaner puso en palabras lo que muchas madres sienten: "Dar a luz fue descubrir una parte de mí diferente. De hecho, nunca pensé que iba a ser una mamá tan activa como lo he sido, tan presente, por eso me sorprendió.Y creo que eso se genera, aún cuando lo hayas pensado muchas veces, en el instante en el que puedes ver por primera vez la cara de tu niño".

Con respecto a lo que significa la maternidad para ella, Marlene expresó: "Ha significado en mi vida, desde que soy mamá, un cambio absoluto.Es algo indescriptible, porque es mucho más fuerte que yo; aparte del amor de Dios, por mi esposo, el amor que siento por mis hijos está por encima de todas las cosas."

Evaluna y su mamá Marlene.