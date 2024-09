Martina "Tupi" Saravia es una reconocida influencer, con más de 300 mil seguidores, y una vida de ensueño. Sus publicaciones se basan en sus viajes por el mundo, y los distintos consejos que ella le brinda a sus fanáticos. Sin embargo, ella es mucho más que eso. Es hija y nieta de dos Chalchaleros, el grupo musical representante del folclore en la Argentina.

¿Quién es Tupi Saravia, la famosa hija del último Chalchalero?

Con solo 31 años, la joven influencer consiguió muchas oportunidades, gracias a las redes sociales y un carácter que enamora a todos. Tupi Saravia fue ganadora de los Premios Ídolo 2024, en la categoría de "Viajes". Pero si viajamos al pasado de ella, podemos encontrar que es hija y nieta de Facundo y Juan Carlos Saravia, respectivamente.

Martina, amiga de Sofía Gonet y otros influencers, estudió piano y guitarra; hizo comedia musical, canto y baile; siempre por fuera del colegio. Parecería que el ADN la llevó a incursionar en el mundo de la música. Sin embargo, y cuando su papá fue jurado en Operación triunfo, la convocaron para castings pero decidió separarse del arte. "Me divertía y lo disfrutaba, pero hacerlo con más seriedad hubiera implicado dejar un poco de lado el colegio y no tenía ganas", reveló en una entrevista con La Nación.

A pesar de esto, la joven siempre estuvo dentro de la música de su familia. La canción "Martina" de Facundo Saravia esta inspirada nada más, ni nada menos, que en su pequeña hija. "Cuando nacieron mis dos hijos, me dije: 'Quiero estar con ellos'. Comuniqué eso a mi papá y a los managers del grupo: no iba a perderme ningún momento importante", contó el cantante, durante la misma entrevista.

Por su parte, la hija nunca sintió que Facundo faltara en los momentos importantes. Por el contrario, siempre se sintió acompañada. Decidió dejar la carrera de Publicidad, e intentó con muchos otros ámbitos: desde Filosofía, Producción de Moda, Asesoría de Imagen, Organización de Eventos. Sin embargo, ninguno de ellos le llamaba la atención, como a su padre la música. Hasta que encontró las redes sociales, y le aseguró que quería vivir sin límites. Por eso, Saravia aseguró: "La verdad, la admiro. Estoy orgulloso de todo lo que ella ha venido haciendo junto con Rodo, su marido".

Alrededor del 2018, Tupi conoció al fotógrafo y filmmaker, Rodolfo Pirovano. Estuvieron en pareja durante varios años hasta que, a finales del 2022, decidieron casarse. El evento duró desde la tarde hasta pasada la noche, y cobró fuerza la relación entre ella y su papá. En la fiesta, Facundo y Tupi bailaron uno de los temas de Los Chalchaleros, y ella lo describió como "lo mejor de la noche". La familia se agrandó con Rodo, quien fue recibido por los brazos abiertos.

Actualmente, Tupi Saravia es una reconocida influencer de 31 años, que viaja por todo el mundo y aconseja sobre los diversos lugares. Sin embargo, sueña con llevar a su padre, Facundo Saravia, el último Chalchalero, a todos esos países que ella conoce. Con una cercana y tierna relación, el padre y la hija se conectan por su actitud optimista y artista: ella con los viajes, y él con la música.

A.E