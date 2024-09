La licenciada en Comunicación y conductora, Brenda Di Aloy, puede ser considerada una influencer más allá de la preparación que realizó para desenvolverse en lo que le apasiona que se relaciona con los medios y la parte comunicacional de emprendimientos, empresas, entre otras cosas. La hija de Yuyito González, actual pareja del actual jefe de Estado Javier Milei, es una usuaria activa de las rede sociales y cuenta con más de 616.000 seguidores y el verificado en su cuenta de Instagram que certifica que es ella.

Además, la mujer de 27 años se da el lujo de viajar por el mundo y generar contenido a través de las redes sociales. La hermana de Bárbara Coppola, hija de exvedette y Guillermo Coppola, y melliza de Stefano Di Aloy tiene muchos rasgos de la belleza que siempre portó y continúa portando su madre al día de hoy.

Brenda y Stefano Di Aloy y Bárbara Coppola.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, reveló detalles increíble de la relación de su madre con Javier Milei

Durante la jornada de este domingo por la noche, Javier Milei estuvo hablando en cadena nacional y su novia, Yuyito González, asistió al evento. Es por eso que el 'Diario de Mariana', programa d de espectáculos que se transmite por América TV, entrevistó a Brenda Di Aloy, hija de la pareja del presidente de la Nación, y pudo obtener detalles interesantes del noviazgo controversial que llevan adelante.

La hija de César Di Aloy, ex compañero de vida de la vedette, respondió todas las consultas que el cronista le hizo. En primer lugar, comentó acerca de la intención que tuvo su progenitora de estar en presencia del anuncio del jefe de Estado: "Mamá quería para una hacer una cobertura para su programa". El periodista retrucó y le remarcó que fue sin cámara, por lo que la influencer cntestó: "Y bueno, quería tener el conocimiento para después hablarlo en su programa".

Por consiguiente, el movilero le menciona que Yuyito González se pudo 'acreditar' en primera fila como ningún otro periodista pudo. "Ella pensó que iba a ir en cualquier lugar y se sorprendió. Eso fue como el pie para decir 'che, acá pasa algo'". Posteriormente, fue interrogada acerca del asado que compartieron en la casa de su hermana y destacó que lo vio a Javier Milei como un hombre normal, sencillo y normal. Otro detalle importante de esa comida familiar es que el presidente "no comió mucho, para mí estaba nervioso, y lo único que llevó fueron flores para la casa de su hermana".

Yuyito González y Javier Milei.

Otra de las preguntas que recibió Brenda Di Aloy es acerca de si ve a su mamá viviendo en la Quinta de Olivos. "No creo. Mi mamá es muy de su lugar. Nunca la ví enamorada, entonces, quizá uno enamorada hace cosas que nunca pensó que haría. Ya anduve viendo que dicen cosas como de casamiento y no sé. Se quiere casar, no sé si ya, pero en unos años la veo casándose".

BL