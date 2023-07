Mery Del Cerro y Susana Giménez son dos de las famosas que eligieron Uruguay como su destino para radicarse definitivamente fuera de Argentina. La crisis económica y política lleva a muchos ciudadanos a tomar la decisión para buscar una mejor calidad de vida e incluso más tranquila.

Mery del Cerro y su familia se van a vivir a Uruguay

La actriz y conductora se encuentra atravesando una etapa de su vida en donde no solo busca estabilidad económica y tranquilidad, sino que también nuevos desafíos y metas para conquistar junto a su pareja, Meme Bouquet, y sus dos hijos. Mery compartió la noticia mediante sus redes sociales y tomó por desprevenidos a sus seguidores.

“Hablame de cumplir sueños… desde que soy muy chiquita que todo lo que me fui proponiendo lo fui consiguiendo, pero saben ¿por qué? Porque soy perseverante hasta la médula, porque nada que me guste más que los desafíos”, fue el principio del texto que compartió en Instagram sobre sus metas personales.

El comunicado de Mery del Cerro

Por el momento, la actriz especificó que será "Por unos meses", ya que será parte de la serie "Margarita" junto a Cris Morena, pero esa posibilidad se puede convertir en una situación definitiva. Aún así, Del Cerro no estará lejos de su país natal y siempre tendrá la posibilidad de regresar para compartir tiempo con sus amigos.

Susana Giménez reside en Punta del Este

La diva de la televisión argentina también es otra de las grandes celebridades que tomaron la importante decisión de cambiar de aire y vivir en el exterior. Susana acostumbraba a visitar Punta del Este durante la temporada alta del verano con otros famosos, por lo que su mudanza no le representó mucha adaptación.

"La Mary" es el nombre que le puso a su mansión en dicha zona de la costa uruguaya, donde se encuentra la clase alta del país y los lujos se reflejan en las calles. Giménez se instaló en el año 2020 con el comienzo de la pandemia y tras pasar muchas semanas ahí, decidió quedarse.

La construcción de su hogar fue muy mediática ya que la rubia priorizó su seguridad y privacidad, lo que conllevaba mucha cautela en el proceso y en los planos arquitectónicos de la misma. Actualmente, la conductora vive en Uruguay junto a sus perros y viene a Argentina cuando lo amerita, como para los Martín Fierro el pasado domingo.

La decisión de Pancho Dotto

El fundador de la agencia de modelos más importantes del país también eligió Uruguay como su destino de residencia permanente. Dotto es una de las mayores figuras en Punta del Este, ya que se adueñaba de la costa uruguaya para los desfiles de la temporada de verano de sus modelos más reconocidas.

La vida de Pancho Dotto en Uruguay

El argentino es propietario de una estancia en dicha ciudad y de un departamento ubicado en el Yoo Punta del Este en donde permitió el ingreso a revista Hola Argentina para que conocieran el hogar y sus comodidades. Pancho explicó que lo tenía hace años, pero que le costó adaptarse al lugar y que había considerado venderlo.

Pancho Dotto en Punta del Este

Sin embargo, parece que vive felizmente en el país vecino que fue la sede de sus mayores proyectos laborales acompañado de importantes modelos que hoy siguen pisando fuerte en la industria de la moda.

Vanina Escudero se mudó junto a su marido

Vanina Escudero y Álvaro Navia, conocido como Waldo, decidieron mudarse a Uruguay con el comienzo de la pandemia. El matrimonio consideraba la posibilidad hace varios años atrás, ya que Navia es oriundo del país, y la llegada del Covid-19 fue la oportunidad perfecta para aislarse y, al mismo tiempo, adaptarse a un nuevo estilo de vida.

La familia de Vanina Escudero

El humorista tuvo una sentida despedida de Polémica en el Bar que se dio en paralelo al cierre de la academia de danza que Vanina tenía en conjunto con su hermana, Silvina. Navia fundó una productora en su país natal y el éxito que comenzó a tener fue el aspecto clave para tomar el siguiente paso.

Ronnie Arias se instaló en Colonia del Sacramento

El presentador argentino fue otra de las figuras que consideraba la posibilidad tentadora de cambiar de aires. Por eso, vio la oportunidad perfecta cuando finalizó de conducir su programa en La 100 para fines de 2019. Según informó Infobae. Ronnie se instaló en una chacra en Riachuelo, dentro del departamento de Colonia del Sacramento.

Ronnie Arias

Una de las decisiones que también fueron fundamentales para tomar la decisión fue su diagnóstico de cáncer de laringe, en donde consideró ir a vivir al campo para despejar su cabeza del alboroto de Buenos Aires. “Cuando me vino el cáncer de laringe, pensé: ‘Me voy al campo’. Lalo Mir me mostró unos terrenos en la zona de San Pedro, en Colonia. Y Carla Peterson me dijo: ‘Mi vieja tiene una chacra en Riachuelo, cerca de ahí’", explicó a un medio uruguayo.

"Así descubrí ese lugar. Después de estar viendo opciones durante un año, la broker que nos mostraba terrenos nos dijo: ‘Ah, y este que está cosechado horrible tiene salida a un arroyo’. Me mandó las fotos el lunes de tarde y el lunes a la noche lo señé”, cerró.

El futuro de El "Negro" González Oro

Similar a los relatos anteriores, el periodista argentino también decidió que se iría a vivir a Uruguay tras pasar los primeros 5 meses de cuarentena en Argentina. González Oro no estaba de acuerdo con todas las restricciones que impuso el gobierno y comenzó a planear su mudanza.

González Oro

Previo al gran cambio, fue remodelando y armando un estudio de radio para poder conducir por las mañanas su programa en Radio Rivadavia. Finalmente, se instaló y expresó en conversación con Teleshow que “Fue una decisión que me costó tomar, pero estoy contento de estar acá. Ya probé mi nuevo estudio saliendo al aire con Nelson Castro y se escucha bien. Así que no voy a tener ningún problema”.

Carola del Bianco también apostó por una nueva vida

La modelo también decidió radicarse en Uruguay en el 2020 luego de disfrutar un tiempo de residencia en Estados Unidos durante el 2019. Con la misma modalidad que las demás figuras, Carola se mudó con su marido y sus hijos para continuar con la cuarentena en el país vecino.

La nueva vida de Carola Del Bianco

"Fue una decisión de vida que tomamos en febrero y nos mudamos a Punta del Este de forma permanente, estamos muy felices con el cambio... nosotros todo el año pasado estuvimos en Estados Unidos así que se fueron acostumbrando", explicó Del Bianco en conversación con CARAS.