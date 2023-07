Mery del Cerro dio un giro radical a su vida al tomar la decisión de abandonar Argentina para establecerse en Uruguay. Motivada por nuevos desafíos personales y profesionales, la actriz y conductora trasladó a su familia al país vecino, marcando así el comienzo de una nueva etapa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz sorprendió a sus seguidores al revelar su mudanza a Montevideo. En sus propias palabras: "Hablando de cumplir sueños... desde que era muy pequeña, todo lo que me propuse lo conseguí. ¿Y saben por qué? Porque soy inquebrantable en mi perseverancia, porque no hay nada que me guste más que enfrentar desafíos".

Mery Del Cerro se fue a vivir a Uruguay

Además, Mery compartió en la red social: "Aquí estoy, embarcándome hacia una nueva experiencia, con parte de mi familia, y pronto se unirá el resto". En las imágenes, se la ve viajando hacia Montevideo junto a su hija menor, Cala. Sin duda, en un futuro cercano, se unirán a ellas su pareja, Meme Bouquet, y su hija mayor, Mili.

El nuevo proyecto de Mery Del Cerro

Mery del Cerro, Isabel Macedo y Cris Morena generaron gran revuelo en las redes sociales durante la noche del martes. Desde abril, se sabía que la creadora de éxitos como Chiquititas y Rebelde Way tenía planeada una nueva producción, y según Laura Ubfal, se trata de un spin-off de Floricienta titulado Margarita. La novedad radica en que la exintegrante de Casi Ángeles no solo confirmó su participación en el proyecto, sino que también compartió imágenes.

Mery del Cerro e Isabel Macedo

"Muy emocionada por el cuento más hermoso del mundo, aquí con mi compañera y el director preparándonos para lo que viene. ¡Allá vamos! Felicidad no alcanza para describirlo", escribió Mery del Cerro en una publicación junto a dos fotos en compañía de Isabel Macedo y el director Mariano Ardanaz.

Ambas mencionaron a Cris Morena para agradecerle por haberlas elegido para este proyecto. Además, Mery del Cerro e Isabel Macedo compartieron una historia de Instagram publicada por Cris Morena con una foto de ambas actrices. En la historia, la productora comentó: "Qué hermoso cuento estamos comenzando a escribir juntas".

J.M