Susana Giménez fue la elegida de APTRA para subir a recibir el premio homenaje que le entregaron a Antonio Gasalla y en su discurso de agradecimiento se quebró de emoción. Fue a partir de eso que se animó a confesar uno de sus mayores medios.

Tras la gala de premiación, Susana Giménez brindó entrevistas, al igual que lo hizo en el evento por el homenaje al Dr. René Favaloro. En ambos eventos fue consultada por Antonio Gasalla y confesó que le teme al alzheimer.

Al ser consultada por la enfermedad que sufre Gasalla, Susana Giménez sentenció: "Es la peor de todas, es a la que todos le tememos". En otro momento agregó que el alzheimer es cruel, por cómo afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales de manera progresiva.

Respecto de lo que sintió al recibir el Martín Fierro de Antonio, Susana expresó: "Mucha emoción, casi me muero porque me hubiese gustado que él vea eso, todo el mundo parado y diciendo que no va a haber otro igual".

Susana Giménez y Antonio Gasalla.

Susana Giménez anunció que vuelve a la televisión

Susana Giménez fue la invitada de lujo a la gala del Circo Rodas, al momento de subir al escenario fue que sorprendió a todos los allí presentes con la feliz noticia de su regreso a la pantalla chica.

"El programa lo voy a hacer el año que viene", expresó Susana. Dicho anuncio fue celebrado por el público circense que dejó en evidencia que extrañan ver a la diva de los teléfonos en la televisión.