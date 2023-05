Martín y Margarita, los hijos de Fito Páez que se dedican al arte

Fito Páez es papá de dos hijos fruto de dos relaciones importantes, Cecilia Roth y Romina Ricci.

El hijo mayor de Fito Páez es Martín y fue adoptado cuando el músico estaba en pareja con la actriz, mientras que Margarita fue fruto de una relación posterior con Ricci, que duró ocho años.

A pesar de mantener el perfil bajo, Fito Páez suele compartir algunas postales con sus hijos y hasta lo acompañaron en alguna de sus giras por los 30 años de El amor después del amor.

Martín, el hijo artista de Fito Páez

Martín tiene 23 años y es artista plástico. Además se dedica a manejar la tienda online de Fito Páez, en la que se vende merchandising del músico.

A pesar de mantener ese trabajo, la pasión de Martín es el arte que comenzó cuando tenía apenas 3 años.

En 2019, el hijo mayor de Fito Páez hizo su primera exposición de cuadros. A pesar de su low profile, Martín dio una entrevista en 2021 donde describió su día a día como hijo del músico más famoso del país.

"Me levanto temprano, desayuno, veo un poco de youtube, después me voy a mi oficina, contesto los mails, me pongo al día, trabajo en la tienda de mi padre, hacemos remeras, buzos, tratamos de que a la gente le llegue tanto como la música de Fito", explicó.

Margarita y su pasión por el piano

Margarita es la menor del clan. La joven tiene 18 años y una marcada pasión por el piano, como su abuela, que lleva el mismo nombre.

En la serie, El amor después del amor, se muestra que la mamá de Fito Páez, que falleció de cáncer cuando él tenía apenas 8 meses, también tocaba el piano, por lo que Margarita no sólo heredó su nombre.

También, la hija menor de Fito Páez debutó en cine a los 14 años, en la película El padre de mis hijos (2018), en la que actuaba su mamá.